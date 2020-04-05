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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Kısa çalışın, üretimi sürdürün’
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    05.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kısa çalışın, üretimi sürdürün’

    Türkiye’nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptılar.

    ‘Kısa çalışın, üretimi sürdürün’

    Türkiye’nin bu süreçte dayanışma içinde olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, firmalara kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları ve istihdamı korumaları çağrısı yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi:

    “Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmak, bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir. Koronavirüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır. Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır. Bunun için hükümetimiz, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki: ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’ Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.”

    Ortak bildiriye katılan kuruluşlar

    ASKON, DEİK, HAK-İŞ, KAGİDER, MEMUR-SEN, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜSİAD, T. Veteriner Hek. Bir., TBB, TÜED, TESKOMB, TESK, TÜGİAD, TÜGİK, TİM, TİKAD, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TMB,T. Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRSAB, YASED

     

    Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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