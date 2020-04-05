‘Kısa çalışın, üretimi sürdürün’

Türkiye’nin bu süreçte dayanışma içinde olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, firmalara kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları ve istihdamı korumaları çağrısı yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmak, bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir. Koronavirüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır. Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır. Bunun için hükümetimiz, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi. Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü. Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki: ‘Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.’ Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım.”

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar

ASKON, DEİK, HAK-İŞ, KAGİDER, MEMUR-SEN, MÜSİAD, OSBÜK, TÜMSİAD, TÜRKONFED, TÜSİAD, T. Veteriner Hek. Bir., TBB, TÜED, TESKOMB, TESK, TÜGİAD, TÜGİK, TİM, TİKAD, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TMB,T. Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TÜRSAB, YASED