Kısıtlamada tezgahları farklı balıklar süsledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle yasağı, yine 10’ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Samsun'da yasak nedeniyle balıkçı tezgahlarında hamsinin yerini istavrit, mezgit, çupra, levrek, somon gibi çeşitli balıklar aldı. Av yasağının uygulanmadığı İğneada'dan ve buzhaneden gelen hamsiler tezgahlarda yerini alırken, az da olsa kısıtlamada sokağa çıkanlar, açık olan tezgahlardan balık satın aldı.

Bu yıl av sezonunda hamsiden çok ümitli olduklarını dile getiren balıkçı Emirhan İlhan, “Hamsiyi de çok seven bir milletiz Karadenizliler olarak. Getirilen yasaklarda biz de hamsinin irileşeceğini düşünüyorduk. Şuanda hava durumunun çok değişken olmasından dolayı hamsinin durumunun nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Bizim hamsiden ümidimiz hala var inşallah hamsi tekrar gelir. Tezgahlarımızda hamsi olmayınca vatandaş küçük balıklardan mezgit ve barbun balıklarını tercih ediyorlar. Bu sene av sezonu çok iyi başladı. Ancak daha sonra düşüşler yaşandı. Bu düşüş vatandaşı da üzdü. Ancak vatandaş balıktan vazgeçmiyor. Mezgit olsun, barbun olsun, somon ve levrek gibi balıkları vatandaş tüketiyor. Tabi vatandaşımız hamsiyi çok arıyorlar. Gelen herkes hamsi ne zaman çıkar diye soruyor. Hamsi olmayınca fiyatlarda da bir düşüş yaşandı. Barbunun kilogramı 40, mezgit 35, somun 35 liradan alıcı buluyor. Fiyatlar biraz daha düşer diye bekliyoruz” dedi.

Balıkçılık yapan Samet Bayar, “Tezgahlarımızda hamsinin yerini mezgit, barbun gibi balıklarımız aldı. Vatandaşlar da bu balıkları tercih ediyorlar. Büyük balıklardan da somon ve çupra gibi balıklar tercih ediliyor. Hamsiye getirilen av yasakları 10 gün uzatıldı ancak vatandaş balık almaktan vazgeçmiyor diğer balıkları almaya devam ediyor. Biz de vatandaş geldiğinde onlara taze balık neyse onu yedirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.