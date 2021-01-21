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21.01.2021 - 16:38 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Kitap basım ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, kitap basım ihalesi yapılacak.

Kitap basım ihalesi yapılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi satış ve tanıtım amaçlı kitap basım ihalesi düzenliyor.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

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