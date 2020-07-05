Kızılırmak sazanı ihracata atlıyor

Girişimci Halil Şahin, Gülşehir ile Avanos ilçeleri arasındaki 26 bin metrekarelik alana 30 bin yavru sazan bıraktı, haftanın belirli günlerinde botla gezerek yemlediği balıkları kontrol ediyor.



1 yılda 1 kilo oluyor



Projesine yüzde 50’den fazla hibe desteği sağladığını, ırmağa bıraktığı yavru sazanların bu aylarda yumurtlama sürecinde olduğunu kaydeden Şahin, sonbaharda hasada başlayacak olmasına rağmen daha şimdiden Türkiye’nin çeşitli yörelerinden ve Irak’tan sipariş aldığını aktardı.

İlk etapta 10 ton sazanı piyasaya sürmeyi hedeflediğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:



“Müracaatımız sonrası devlet desteklerinden yararlanarak üretim çiftliği kurduk. Doğaya ve insanlara katkı sunuyoruz. Sazan balığı, Kızılırmak’ta yetişmeye en elverişli balık olduğu için bunu seçtik. Doğal ortama bıraktığınızda yıl içinde bir kiloya ulaşıyor. Talep çok iyi, çeşitli şehirlerden ve Irak’tan gelip incelediler, ihracat da yapacağız. Haftada iki sefer mısır silajı ve pancar küspesini yem olarak veriyoruz. Doğal ortamdaki sazlık alanlara yumurta bırakıyorlar. Bu projeler sayesinde hem istihdam sağlanıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor. Balıkçılığı uzun yıllardır amatör olarak yapıyordum, bu projeyle hem ticari hem profesyonel manada hayata geçirmiş oldum.”