Klimanın yeni normali taze hava

Tüketicilerin evde karantina süreci devam ederken, sıcakların yükselmeye başlamasıyla ‘klima’ ihtiyacı da arttı. Kovid-19 salgını nedeniyle evde kalma süresi uzadıkça tüketiciler, ev sağlığı ve konforunu artırmak istiyor. Yaz aylarında sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve evde kalma süresinin uzamasıyla birlikte klima satışlarında da artış bekleniyor.

Ev tipi klima alımlarında klima kapasitesi ve kurulacak yerin seçiminde uzmandan tavsiye alınması gerektiği belirtiliyor. Tüketicilerin klima tercihleri kendi kendini temizleyebilen ve çevreci ürünlerden yana oluyor.

Tüketiciler hassas

Çoğu tüketici klima kullanımının Kovid-19 salgınını yayacağını düşünüyor. Fakat sektör temsilcileri, ev tipi ve yüzde 100 taze hava ile çalışan iklimlendirme cihazları kullanımıyla virüsün yayılması arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilmediğini dile getiriyor. Sektör temsilcileri, kamuya açık alanlarda taze hava ile çalışan iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasının faydalı olduğunu söylüyor.

‘Yer seçimi önemli’

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, evine klima almak isteyen tüketicilerin klima kapasitesi ve kurulacağı yerin seçimi için uzmanlardan yardım alabileceğini söyledi. Kullanım amacına göre klimaların hava temizleme, ses seviyesi gibi özelliklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Atasoy, evlerde kullanılan ev tipi klima veya yüzde 100 taze hava ile çalışan iklimlendirme cihazlarının kullanımıyla virüsün yayılması arasında doğrudan bir bağlantı tespiti bulunmadığını açıkladı.

Baymak Ürün Grup Müdürü Aytuğ Sönmez, havaların ısınmasıyla birlikte klima satışlarının hareketlendiğini söyledi.

Klimalarda ‘sessiz mod’ özelliğinin yer aldığını belirten Sönmez, şu bilgileri verdi:

“Klimalarımızda hem kendisini temizleyen hem de bulunduğu bölgenin hava kalitesini artıran iClean özelliği gibi teknolojiler kullanılıyor. Özellikle bu pandemi süreciyle birlikte, tüketicilerin doğa dostu, çevreyi düşünen, enerji verimliliği yüksek klimalara yönelik ilgisinde de ciddi bir artış var.”

Sönmez, dört mevsim kullanılan klimaların yılda iki kez, mevsimsel kullanılan klimaların da yılda en az bir kez düzenli olarak bakımının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Beklentiler arttı

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte binalarda konfor beklentisinin de arttığını dile getirdi. Güçer, “Yeni dönemde bireysel ihtiyaçlarla birlikte proje bazlı ya da uygulama tipine göre farklılaşan ürün gruplarının birbirlerinden farklı yönde etkileneceğini öngörüyoruz” dedi.

‘UV lamba kullanılabilir’

Kamuya açık alanlarda yüzde 100 taze hava ile çalışan iklimlendirme sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirten Ozan Atasoy, şöyle devam etti:

“Karışım havası kullanan hava koşullandırma ünitelerinde karışım havasının kapatılması ve tamamen karışımın izole edilmesi tavsiye edilir. Merkezi havalandırma sistemlerinin filtre kademeleri iyileştirilebilir, hijyenik bakımlar yapılabilir. Yasal yönetmeliklere ve mevzuata uygun olması koşuluyla yüzde 100 dış havayla çalıştırılması mümkün olmayan cihazlarda UV lamba kullanılarak mahalden gelen hava steril edilebilir.”

‘Doğrudan güneş ışığı almasın’

Evlerde klima kullanımına yönelik tavsiyelerde bulunan Caner Güçer, “Klimanın yaz kullanımı için 24-27 derece ayar sıcaklığında çalıştırılması, perde ve gölgeleyici kullanarak ortamın direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması, doğrudan klima üfleme havasının karşısında bulunulmaması gibi konfor ve ekonomi sağlayan konuların göz önünde bulundurulması gerekiyor” diye konuştu.