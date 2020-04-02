Kobi Nedir? Kobiler Ne Yapar, Neye Göre Sınıflandırılır?

Küçük ve orta boyutlu işletmeleri ifade eden kelimelerinin kısaltılmışı olan KOBİ kavramı bu işletmelerin belli yatırım ve teşviklerden fayda sağlayabilmesi için devlet tarafından ortaya çıkarılmıştır.



Kobi Nedir?



KOBİ kavramıyla alakalı çok önemli olarak 2018 yılında yeni güncellemeler söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı ve özelliklerini belirleyici nitelik barındıran yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda artık eski tarihlerde KOBİ olmayan bir işletme KOBİ sıfatını alabilme yahut tam tersi olarak çıkarılabilecektir.



Kobiler Ne Yapar?



KOBİ'ler varlıklarıyla önemli bir konuma sahiptirler. Buna göre KOBİLER ne iş yapar sorusunun cevapları şu şekilde sıralanabilir;



- Daha az oranlardaki yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar.

- Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar.

- Yapıları itibariyle ekonomideki olumsuzluklardan daha az etkilenirler.

- Teknolojik yeniliklere daha yatkın bir yapıya sahiptirler.

- Taleplerdeki değişikliklere ve çeşitliliklere daha kolay uyum gösterirler.

- Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar.

- Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez nitelikteki destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak varlık gösterirler.

- Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurunu oluştururlar.

- Kobiler, gelir dağılımında mevcut olan çarpıklıkları en aza indirir.

- Ferdi tasarrufları teşvik ederler, yönlendirir ve hareketlendirirler.



Kobiler Neye Göre Sınıflandırılır?



KOBİ'ler boyutlarına göre sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmaya göre Kobiler 3'e ayrılır. Kobiler ile alakalı yapılan bu sınıflandırma ise mikro, küçük ve orta büyüklükteki şirketler şeklinde olmaktadır. Buna göre;

- Orta Büyüklükteki KOBİLER; 50 ila 250 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve yıllık olarak satış rakamları 25 milyon TL ile 125 milyon TL arasında olan şirketler orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

- Küçük Büyüklükteki KOBİLER; 10 ile 50 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve yıllık olarak satış hasılası 3 milyon TL ile 25 milyon TL arasında olan şirketler küçük işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

- Mikro Büyüklükteki KOBİLER; 1 ile 10 kişi arasında çalışan mevcudiyeti olan ve bununla birlikte yıllık - 3 milyon TL'ye kadar kazanç elde edebilen işletmeler mikro işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır.

- Devlet kurumları yahut devlet kurumlarının %25 kadarına sahip durumdaki işletmeler herhangi bir biçimde KOBİ olarak sınıflandırılamaz.