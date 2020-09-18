‘KOBİ’lerin vergi ve primleri ötelensin’

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, pandeminin ekonomiye, özellikle de KOBİ’lere olan etkisini ölçmek için bir çalışma yaptıklarını, KOBİ’lerin yüzde 60’ının toparlanma iradesini ortaya koymak için doğru zamanda doğru kararlar aldıklarını söyledi. Bununla birlikte hiçbir KOBİ’nin henüz yeni normale geçemediğini gördüklerini, üstelik salgında ikinci dalga beklentisinin belirsizlik yarattığını vurgulayan Orhan Turan şunları söyledi:



“Çalışma çerçevesinde 800 işletme ile anket, 200 işletme ile de çalıştay yaptık. TÜRKONFED çatısı altında 40 bini aşkın işletme bulunuyor. Her gün Anadolu’daki firmalarla, derneklerle irtibat halindeyiz. Bu temaslarımızda görüyoruz ki KOBİ’lerin nakit akışı henüz başlamadı. Bu çerçevede KOBİ’lerin, özellikle de mikro KOBİ’lerin vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerinin 2021 ötelenmesi uygun olur.”



Üretim ekonomisi



Turan’ın verdiği bilgiye göre, TÜRKONFED, hizmet sektörü ve imalat sanayi başta olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile Kovid-19 sürecinde düzenlediği çalıştaylardan elde edilen sonuçları UPS Vakfı iş birliği ile bir rapor haline getirdi. Kovid-19’un işletmeler üzerindeki ekonomik etkisinin, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden daha fazla olduğuna dikkat çeken Orhan Turan, “İşletmelerin kriz ve toparlanma evreleri arasında gel-git yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Krizlere karşı en kuvvetli aşı üretim ekonomisidir. Ülkemizin markalı-yüksek katma değerli, ihracatı odağına alan sanayi temelli bir üretim ekonomisine geçmesi, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli büyümenin anahtarıdır” dedi.



Hızlı dijitalleşme



Toparlanma sürecinde olan işletmelerin yüzde 67’sinin, krizden toparlanma evresine geçmek için odaklandığı iş modellerinin başında yeni ürün ve hizmet geliştirmek geldiğini ifade eden Turan, tekstil ve kimya sektörlerindeki üyelerinin maske, hijyen malzemeleri ve sağlık gereçlerinin üretimini yapmaya başladığına dikkat çekti.



Krizlerin olumlu değişimlerin de hızlandırıcısı olduğunu belirten Turan, “Pandemi işletmelerde dijitalleşmeyi 5 yıl erkene çekti” dedi.

Yeniliğe odaklanan toparlanıyor



TÜRKONFED’in raporuna göre, toparlanma sürecinde olan işletmelerin yüzde 67’si, krizden toparlanma evresine geçmek için yeni ürün ve hizmet geliştirmeye odaklandı. Ancak bu planı yapan işletmelerden yalnızca yüzde 57’si gerekli kaynakları seferber etti, yüzde 38’i de yeni ürünleri test etti.



Raporda, bu eylemlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve işletmelerin cirolarında toparlanma yaşandığı anda başlanması gerektiğinin altı çizildi.



Çalıştaya katılan işletmeler, toparlanma süreci içinde (ortalama 3 ile 6 ay) kriz evresindeki arz-talep dengesine yönelik girişimlerini sağlamlaştırmaya yönelik adımlar attı.



İşletmelerin yüzde 89’u gerekli kaynakları organize etti, yüzde 50’si yeni ürünlerin seri üretimine geçti ve yüzde 39’u da yenilikleri hayata geçirdi.