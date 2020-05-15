Kolonyada bayram havası

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinin simgelerinden biri de kolonya oldu! Misafir kültüründe önemli bir yeri olan kolonya, şu günlerde kişisel hijyen ve dezenfeksiyonda ciddi bir rol oynuyor.

Kullanım alanı genişleyen kolonya bayramda ev ziyaretleri yapılamasa da önemli bir hediyelik olarak öne çıktı. Online satış kanallarında kolonya ve bayram şekeri/çikolatası paketleri bu yıl satışlarda ağırlığını hissettirecek gibi görünüyor.



Salgının dünyada hızla yayıldığı günlerde oluşan kolonya kuyrukları artık yok. Fabrikalar yeterli ürünü sağlarken, evlere tedarikte de doygunluk

seviyesi sağlandı. Bu kapsamda kolonyada ihracata ağırlık verilmeye başlanırken, üreticiler yurt içinde fazla fazla ürün olduğunu iletiyor.



Zam gözükmüyor



Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun, 24 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde kolonya talebinin yeni bir artış gösterdiğini dile getirdi. 50 yıldır Marmara Kolonya’nın üretimini sürdürdüklerini hatırlatan Yorgun, Düzce Taşköprü’de bulunan ve Türkiye’de en yüksek kapasitelerinden birine sahip fabrikalarında günlük üretimi iki katına çıkardıklarını söyledi. Yorgun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Halkımızın özellikle 80 derece alkol içeriğine sahip kolonyayı dezenfektan olarak kullanması talebi artırdı. Bayramda kolonya satışlarında artış öngörüyoruz. Bu dönemde en kıymetli bayram hediyesi kolonya olacak diye düşünüyoruz. Ayrıca online satış kanalları aracılığı ile insanlar sevdiklerini ziyaret edemeseler bile onların adreslerine kolonya yollayabiliyor. Biz artan hammadde maliyetlerine rağmen üretimimize devam edip, fiyatlarımızı artırmadan tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bayramda fiyat artışı yapmayacağız.”



Yeni firmalar sahada



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 2019 Ocak - Nisan döneminde 2.7 milyon dolar olan kolonya ihracatı, bu yıl aynı dönemde 7.5 milyon dolara ulaştı. Artış trendinin ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla daha da artacağını belirten İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Fabrikalarımızın üretim kapasitesi çok yüksek, daha önce anlık bir yüksek talep karşısında sadece etil alkol tedarikinde bir sıkıntı vardı. Bu da benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülüklerin askıya alınmasıyla giderilmişti. Şimdi bollaştı. Yeni firmalar da üretime girdi” diye konuştu.



Avrupa’da yerleşiyor



Adil Pelister, tüm dünyada ve Türkiye’de yavaş yavaş kendini hissettiren normalleşme süreçlerine karşın temizlik, hijyen ve dezenfektan konusundaki alışkanlıkların yerleşeceğini düşündüklerini vurguladı. Rahatlıkla iç tedarikin karşılandığını belirten Pelister, “2.5 milyon litre olan aylık kapasite, 3 milyon litreye çıktı. Özellikle Avrupa ülkeleri, orada yaşayan Türk vatandaşları sayesinde kolonya ile daha yakından tanışmıştı. Yine Türklerin yoğun olduğu yerler başta olmak üzere Avrupa’ya ihracat çok arttı. Artık herkes kolonya ile tanışıyor. Yine KKTC, İran ve Irak’a önemli artış var. Dezenfektanda da aynı şekilde büyük bir ilgi var” dedi.



Cildinizi tahriş etmeyecek kadar



Adil Pelister, dezenfektanların kullanımına ilişkin bir bilgi paylaşarak, “Yarım saatte bir kullanmak cildi tahriş ediyor, günde en fazla beş defa kullanılmalı. Geri kalan sürelerde ise sabunla el yıkamak daha iyidir” dedi.



Borel fiyatta denge sağladı



Etil alkol ithalatçılarından Alkomed firmasının kurucusu Oğuz Şanal, salgının yoğun yaşandığı dönemde ihracat kısıtlamasıyla, firmaların bütün üretimini yurt içi talebe yönlendirdiklerini hatırlattı. Bu süreçte dünyada da bir dayanışma yaşandığını belirten Şanal, “Dezenfektan talebine yetişmek için ülkeler etil alkol tedarikine yetişemiyordu. Litre fiyatı önce 2 dolar, ardından 3 dolara yaklaşmıştı. Şimdi ise 1.8 dolara geriledi. Dünyada para kazanmaktan ziyade, insan sağlığı öne alınarak ürün tedariki sağlandığını gördük ve çok mutlu olduk. 1.5 aydır özellikle Bulgaristan bize etil alkol erişiminde çok yardımcı oldu. Ayrıca ‘Borel’ markasının piyasaya girmesi de, yeni bir dengelenme getirdi. Fiyatlar artık normal seyrinde. Toplumumuzda zaten kolonya alışkanlığı vardı ama artık el tipi dezenfektanlarla birlikte el tipi çeşit çeşit kolonya da cepte taşınıyor” diye konuştu.



Yatırım radarına girdiler



Koronavirüs mücadelesinde Türklerin kolonya kullanımı yabancı ülkelerde de haberlere konu olmuş, yaşanan kolonya kuyrukları dikkat çekmiş, kolonya firmalarıyla görüşmeler yapmışlardı.



Bu süreçte yatırımcılar da Türk kolonya firmalarıyla görüşme yapmıştı. Köklü kolonya markalarından Eyüp Sabri Tuncer’e yabancı bir şirketten ortaklık teklifi geldiği belirtilmiş, milliyet.com.tr’ye açıklama yapan Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kabul etmediklerini ve bundan sonraki süreçte de ortaklık düşünmediklerini dile getirmişti.