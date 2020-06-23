Kompozit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

En az iki değişik malzemenin makro boyutlarda bir araya gelmesi suretiyle, birleşik yeni malzeme oluşturması kompozit olarak bilinir. Buradaki temel amaç tek başına kullanılamayan bir malzemenin, birbiri içerisinde çözüme etkisi bulunmayan malzemeler ile beraber kullanılacak alana bağlı olarak uygun bir noktaya getirmektir. Yani bir nevi belli başlı bazı özellikler kazandırılır. Bunlar içerisinde dayanıklılık, hafiflik, esneklik ya da maliyet gibi unsurlar yer alır.



Kompozit Özellikleri



Ana yapısı iki farklı bileşenden oluşan yapılar kompozit olarak bilinmektedir.



- Matris malzeme, (Metal ve metal alaşımların, polimer, seramik esaslı malzeme çeşitleri)

- Takviye malzeme, (aramid, naylon, karbon ve çelik ve benzeri)



Özellikle sert ve esnek olması ile beraber hafif ayrıcalıklar sunan malzemeleri olarak da kompozit öne çıkmaktadır. Malzemelerin bir arada tutulması ile beraber bu iki unsur farklı alanlarda kullanılacak yeni bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu yapı da kompozit olarak bilinir. En önemli özelliklerinden biri kompozit malzemenin dayanıklı olması, yüksek bir mukavemet sağlaması, esneklik yaratması ve düşük maliyetler sunmasıdır. Bu gibi özellikleri ile beraber oldukça geniş bir yelpazede kullanılan yapı olarak öne çıkıyor.



Kompozit Hangi Alanlarda Kullanılır?



Oldukça geniş bir yelpaze altında pek çok farklı sektörde kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Uzun ömürlü bir yapı sunması ve sertlik ile beraber esneklik ve hafiflik oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



- Savunma sanayi ve teknolojisi,

- Uzay teknolojisi ile beraber havacılık sektörü,

- İnşaat sektörü,

- Otomotiv sektörü,

- Ulaşım sektörü,

- Sağlık alanı,

- Robot teknolojisi,

- Kimya sanayisi,

- Müzik aletleri Endüstrisi,

- Elektrik ve Elektronik teknolojisi,



Her biri kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılan bu alanlar içerisinde, kompozit malzemeler vazgeçilmez bir unsuru teşkil etmektedir. Mukavemet ve hafiflik ile esnekliğin yanı sıra uzun ömürlü şekilde kullanım potansiyeli oluşturmaktadır.