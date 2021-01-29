Konfor alanından çıkan öne geçiyor

Özkara konuyu hem gençlere genel tavsiyelerde bulunarak hem de yükselen sektörler açısından ele aldı. Gençlere, kendinden örnekler vererek tavsiyelerde bulunan Seyhun Özkara şunları söyledi:

"Teknolojinin ilk geliştiği zamanlarda bu alana başladım. Teknolojinin gelişimi ile bildiğiniz şeyin 1-2 sene sonra evrilmesi ve şekil değiştirmesine ayak uydurmak önemli. Diğer bir nokta ise teknolojiyle işi ileriye taşımak ve çok ama çok çalışmak. Geleceğin genç liderleri için çok çalışarak sorumluluk alma fırsatını yakalamak önemli bir kriter. Bu sorumluluklarla birlikte de çıtayı bir üste taşıyabilmek bulunması gereken en büyük özelliklerden bir tanesi. Eğer ilerlemek ve iyi bir lider olmak istiyorsak konfor alanında bulunmamalı, konfor alanından çıkmak zorundayız."

Dijital başarı

Dijitalleşmenin, iş yapış şekillerini etkilediğini belirten Özkara şöyle devam etti:

"Teknolojinin ve dijitalin hayatımıza girişine bağlı olarak aslında her iş alanı teknoloji ile birlikte farklılaşıyor. Buna ayak uyduramayan kişiler için olumsuzluk teşkil ettiği gibi teknoloji adaptasyonu fazla olan genç yeni neslin ise bu alandaki şansı artıyor. Üretimden finansa, hizmet sektöründen sanayiye kadar birçok alanda teknoloji ve teknolojinin operasyona etkisini bilen, ilerletebilen ve teknolojiyi de kullanarak kuruma katma değer sağlayan bireyler, firmaların teknik iş yapış şekillerinin değiştiğini göz önünde bulundurulursa çok daha başarılı olabilirler."

Teknoloji ve e-ticaret yükselen işler

IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, yakın gelecekte öne çıkacak iş kollarını şöyle anlattı:

“2020 öncesinde hız kazanmaya başlayan ve pandeminin de etkisiyle ivme kazanan alanların başında dijital geliyor. Özellikle 2020 Mart ayından bu yana sektörden bağımsız olarak birçok işletme dijital dönüşüm sürecine girdi ve hızlıca adapte oldu. Bu dönüşüm sürecinde de tüm işletmelerin temel ihtiyaçlarından biri dijitalden anlayan, satış hacimlerini büyütmeye yardım eden ve dijitalleşme sürecini kolaylaştıracak çalışanlar oldu. E-ticarete, dijital ve performans pazarlamaya, data analizi ve güvenliğine odaklanan, kendini bu alanlarda geliştiren kişiler kariyerleri boyunca hiçbir zaman kaybolmayacak iş fırsatlarına sahip olabilecekler. Teknoloji tabanlı ve teknolojinin gelişimine bağlı olan sektörler ön plana çıkacak. Mevcut konjonktüre bakıldığında üniversitelerde bu alanda sınırlı sayıda kişilerin yetiştiğini düşünürsek teknoloji ve dijital ağırlıklı alanların talebi daha fazla olacaktır. Öte yandan, e-ticaret ekosisteminde yer alan iş ortaklarımız tıpkı IdeaSoft gibi müşterinin satışlarını artırmak, işlemlerini aksatmamak için muhteşem bir efor sarf etti ve bu sınavdan Türkiye e-ticaret ekosistemi olarak büyük bir başarıyla çıktık. Bu denli artan hacimler yeni iş modelleriyle birlikte yeni yatırım alanları ve yeni mesleklerin doğuşuna da gebe olacak.”