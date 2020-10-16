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    HaberlerEkonomi Haberleri Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi
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    16.10.2020 - 15:01 | | AA

    Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi

    Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,2 artışla 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Konut Fiyat Endeksi ağustosta yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Ağustos 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 artış kaydetti.

    3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 arttı. 

      İstanbul'da rezalet! İple banka bağladılarPendik'te, otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde soruşturuluyor. DHA'nın edindiği bilgilere göre rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol etmekte zorlanan bir personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını arkadan bezle bağlaması nedeniyle gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
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