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    18.02.2020 - 14:56 | | AA

    Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

    Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 seviyesinde gerçekleşti.

    Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,41 artarak 118,75 oldu.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,71 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 1,43 ve yüzde 1,59 artış gözlemlendi.

    Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,70, yüzde 10,13 ve yüzde 10,26 artış gösterdi.

      Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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