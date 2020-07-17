Konut Fiyat Endeksi arttı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiyedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Konut fiyatları Mayıs'ta aylık bazda, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir.

Konut fiyatlarında yıllık artışlar da, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti.