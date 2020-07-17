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    17.07.2020 - 15:49 | | DHA

    Konut Fiyat Endeksi arttı

    Türkiye genelinde konut fiyatları, Mayıs`ta nominal olarak aylık bazda yüzde 6.4 ve yıllık bazda yüzde 23.1 arttı. Konut fiyatlarındaki yıllık reel artış da Mayıs`ta yüzde 10.6 olarak hesaplandı.

    Konut Fiyat Endeksi arttı

    Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiyedeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.4 artarak 135.7 düzeyine yükseldi.

    Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Konut fiyatları Mayıs'ta aylık bazda, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlenmiştir.

    Konut fiyatlarında yıllık artışlar da, İstanbul, Ankara ve İzmirde sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 olarak gerçekleşti.

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