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    HaberlerEkonomi Haberleri Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
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    16.04.2020 - 15:36 | | AA

    Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

    Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 13,94 artışla 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

    Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Şubat 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarak 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,94 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,40 artış kaydetti.

    Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,18, 2,21 ve 2,45 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10,12, 13,00 ve 15,94 artış gösterdi. 

      'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıtCNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi. "LGS tarihi değişecek mi?" yanıt veren Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" dedi.
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