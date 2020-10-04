Konut Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Bir bireyin sahip olmak istediği herhangi bir taşınmaz mülkü yani konut yapısını, teminat göstererek almasına konut kredisi denmektedir. Hemen hemen tüm bankalar altından verilen bu kredi türü, konut kredisi şartlarını ve yükümlüklerini yerine getiren kişilerce daha çok tercih edilmekte veya banka tarafından uygun görülmektedir.



Konut Kredisi Nedir, Nasıl Alınır?



Kişi tarafından banka aracı ve yardımıyla, belli bir teminat gösterilerek alınan konut yapılarına konut kredisi denmektedir. Konut kredisi alımı, kişinin başvurduğu banka üzerinden gerekli şart ve evraklar yerine getirildikten sonra başlanmış olur. Konut kredisi çekmek isteyen ancak maaşlı çalışan biri, devlet kurumlarından alacağı 4A ve 4C hizmet dökümleri ile SGK üzerinden alınan Sigorta Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesine ihtiyaç duymaktadır.



Bunun haricinde bankalar üzerinden çekilecek konut kredisi için, tüzel bir firmanın sahibi ya da ortağı durumunda olan kişiler içinde, işletmenin güncel mali verilerine, vergi levhasına ve de gelir tablosu gibi daha birçok doküman ve evraka gerek duyulmaktadır. Konut kredisi için istenen tüm şartları yerine getiren bir kişi, bankadan alacağı kredi oranını en yüksek yüzde yetmiş beş dolaylarında tutabilmektedir. Bu durumdan dolayı, konuta yatırım yapacak olan birey, geri kalan yüzde yirmi beşlik kısmı kendi imkanlarıyla ödemek durumda bırakılır.



Konut Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Konut kredisi hesaplama yöntemi için ilk önce herhangi bir banka üzerinden çekeceğiniz maddi değeri belirlemeniz gerekmektedir. Belirlediğiniz miktara karşılık, vade oranını da en az bir, en fazla ise 10 yıl olacak şekilde seçmelisiniz.



Ardından hesaplama yönteminde kullanacağınız oran, son veriler üzerinden güncel faiz oranı, kredi tutarı, aylık taksit tutarı ya da gelir düzeyine göre karşılık gelmek zorundadır. Konut kredisi hesaplama yönteminde tüm verileri kendi değerleri doğrultusunda kaydeden kişi, toplam maliyet ve belirlenen faiz oranı ekseninde, bankadan alacağı ve ödeyeceği tutarı güncel oranlarla belirleyebilmektedir.



En Basit Yöntem İle Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?



Günümüzde belirlenen ve tercih edilen bazı internet siteleri üzerinden almak istediğiniz kredi oranı ve vade tutarına karşılık, tüm bankaların ve size en uygun olan kredi imkanlarını görmek mümkün hale getirilmiştir. Konut kredisi hesaplama yöntemi için sizden istenen alınacak tutar ve vade oranı sayesinde kredi hesaplamak en basit şekle indirgenmiştir.