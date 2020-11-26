Konut - İhtiyaç - Taşıt kredisi oranları ne kadar, yüzde kaç? Faiz oranları yükseldi mi, düştü mü?
Son dakika haberlere göre, bankalar kredi faizlerini değiştirdi. Vatandaşlar ise faizler yükseldi mi, düştü mü sorularını araştırmaya başladı. Peki faizler yüzde kaç oldu? Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası politika faizini yüzde 10.25'ten 15'e çıkarmıştı. Hal böyle olunca bankalarda tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe gitti. İşte güncel kredi oranları...
Bankalardan kredi kullananlar veya kullanmak isteyenler kredi faiz oranları hakkında araştırmaya başladı. Faizler yükseldi mi, düştü mü? Kredi faizleri yüzde kaç oldu, kredi oranları kaç soruları peş peşe aranmaya başladı. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?
İŞBANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.43
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
ALTERNATİFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bankası İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52