Konut - İhtiyaç - Taşıt kredisi oranları ne kadar, yüzde kaç? Faiz oranları yükseldi mi, düştü mü?

Bankalardan kredi kullananlar veya kullanmak isteyenler kredi faiz oranları hakkında araştırmaya başladı. Faizler yükseldi mi, düştü mü? Kredi faizleri yüzde kaç oldu, kredi oranları kaç soruları peş peşe aranmaya başladı. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.

FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

İŞBANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.43

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

ALTERNATİFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bankası İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52