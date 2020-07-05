Konut kredisinde yeni rekor kırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2018 yılı sonunda 188.5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10.2 milyar lira artarak 198.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12.3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.

Düşük faiz etkisi

Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları tarihi düşük seviyeye çekildi.

Böylece konut kredileri ikinci çeyrekte 19.6 milyar lira arttı. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32.2 milyar liralık artışla 230.9 milyar liraya ulaştı.

Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27.6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

1 ayda 100 bin

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre geçen yıl kişi başına kullanılan ortalama konut kredisi tutarı 170 bin lira iken haziran ayında bu tutarın 218 bin liraya çıktığı hesaplandı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri kampanyaların sektörü 3-4 kat canlandırdığını, haziranda sadece ipotekli konut satışının 100 bin adedi geçtiğini söyledi.