‘Konut pazarı bu yaz açılır’

Satışlardaki artış hızı mart ayı ortasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşanmasına bağlı olarak hız kesse de sektör temsilcileri etkinin sınırlı olduğunu ifade etti. Sektör temsilcileri, konut satışlarında asıl duraklamanın nisanda hissedileceğini belirtirken, iskin ortadan kalkmasıyla yaz aylarında satışta bir patlama yaşanacağını ifade ettiler.

Talep beklemede

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, önlemler sayesinde gelecek dönem için umutlu olduklarını anlatırken, yaşanan sürecin konut satışlarına yansıdığını söyledi. Durbakayım, şunları söyledi:

"Oldukça başarılı yönetilen salgın sürecinde bastırılmak zorunda kalınan konut talebinin yaz döneminde bir patlama yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Online sürdürdüğümüz satış faaliyetlerimizde ve çağrı merkezlerimizden gelen veriler, alım talebinin yüksek olduğunu ancak alıcıların beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Aynı durum yabancılara satışta da görülmektedir. Beklentimiz, ötelenen talebi canlı tutmak ve nakit akışını sağlayacak bir miktar satışı tetiklemesi için tapu harç giderleri ve KDV indiriminin devreye alınması. Verilere bakıldığında bu yılın ilk iki ayına göre yüzde 2 civarında daralma gösterse de, geçen yılın ilk altı aylık verilerinden çok daha iyi bir performans sergilendi."

Kredili alıma devam

Pek çok bankada yüzde 1'in altında seyreden konut kredisi faiz oranlarıyla kredili alımların artışı sürüyor. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 azalarak 65 bin 341 oldu. İlk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.8 azalarak 34 bin 89 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.5 artış göstererek 74 bin 581 oldu.

Üretim azalıyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, konut üretimiinde beklentilerin daha da azalacağı bir dönem olacağını söyledi. Erkurtoğlu, "Mart ayında da az miktarda olan artış satışların canlı olduğunu gösterdi. Nisan için aynı rakamları söylemek çok doğru olmayacak. Uygun faizlerle konut satışları devam edecektir ve biz yine 1 milyonluk konut satış rakamını yakalamaya çalışacağız" dedi.

Yabancılar beklemede

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 1.513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. İran’ı sırasıyla, Irak, Rusya, Afganistan ve Filistin izledi.