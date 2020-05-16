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    16.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Konut satışında düşüş var

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2020’de konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 azaldı.

    Konut satışında düşüş var

    Türkiye genelinde Nisan 2020’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 azalarak 17 bin 88 düzeyine indi. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 azalarak 14 bin 848’e geriledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalarak 27 bin 935’e indi.
    Yabancılara yapılan konut satışları da yüzde 78.8 azalarak 790’a geriledi.

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