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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Konut talebi 5’e katlandı’
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    04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Konut talebi 5’e katlandı’

    Başakşehir’de onuncu konut projesine başlayan Fuzul Yapı, Başakşehir Avrasya Konutları projesinde rekor satış gerçekleştirdiğini açıkladı.

    ‘Konut talebi 5’e katlandı’

    Bir günde toplam 453 dairenin 405’inin satışını tamamlayan şirket, 663 milyon lira hasılat elde etti. Proje için 600 milyonluk yatırım yapacaklarını ifade eden Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, “Aslında projemizi 6 ay sonrası için planlamaya almıştık. Ancak Emlak Konut GYO’nun başlattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ ülkemizde çok iyi bir ortam oluşturdu. Emlak Konut GYO’yla da fikir birliğiyle projemizi erkene çektik” dedi.

    Kredi faizlerinin düşmesiyle konut pazarının hareketlendiğini belirten Mahmut Akbal, “Ertelenmiş talep dönemi bitti, yeni bir yoğun talep dönemine girildi. Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan, markalı konut geliştiricilerimizin de büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyalarla birlikte de bu talebin yeniden öne çekildiğini gözlemliyoruz. Pandemi dönemiyle kıyasladığımızda talebin bugünlerde 4’e, 5’e katlandığını, çağrı merkezleri ve satış ofislerinde canlılığın gün geçtikçe arttığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

    2023’te teslim edilecek

    Başakşehir’de daha önce 9 proje hayata geçirdiklerini belirten Akbal, Başakşehir Avrasya Konutları projesini 2023 Haziran’da teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Projede evler 770 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Emlak Konut GYO’nun kampanyasına da dahil olan projede yüzde 5 peşinat ödeyerek ev sahibi olan vatandaş kredi taksit ödemelerine üçüncü yılda başlıyor.

     

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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