Konutlarda anahtar teslim müjdesi! Kavuştular...

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından depremzedeler için TOKİ tarafından yaptırılan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Kentin farklı noktalarında inşası süren 20 bin konuttan yapımı tamamlanan 3 bini kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi. Yeni konutlarına kavuşan depremzedeler, "Allah devletimize zeval vermesin. Sağlam evlerimiz oldu, çok şükür" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 38, Malatya'da ise 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Deprem nedeniyle Elazığ'da 21 bin 543 konut hasar görmüştü. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm kurumları Elazığ'a seferber edilerek depremin yaraları sarıldı.

ÜÇ BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Devletin ilgili kurumları tarafından deprem gününden bu yana vatandaşların gıda, barınma ihtiyaçları karşılanırken, evleri hasar gören vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından projeler hazırlanarak depremzedeler için kalıcı konutlar yapılıyor. Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Karşıyaka, Sürsürü, Bizmişen, Yemişlik bölgeleri başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında TOKİ tarafından 20 bin konut inşa ediliyor. Şu ana kadar yapımı tamamlanan 3 bin konut kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

'SOĞUKLAR BASTIRMADAN'

Sabah'tan Vedat Yetik'in haberine göre Sürsürü mahallesinde ailesi ile birlikte yeni evine taşınan Mustafa Temizer, soğuk havalar bastırmadan yeni evlerine taşındıklarını belirterek, "2020 yılı iyi geçmedi. Deprem oldu. Depremden sonra korona çıktı. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi ev sahibi yaptılar. Depremden sonra bir yıl içinde evlerimizi yapıp bize teslim ettiler. Biz de çok şükür yeni evimizde oturuyoruz. Allah rahatlıkla oturmamızı nasip etsin. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Allah'tan devletimize, milletimize sağlık, huzur vermesini diliyorum" dedi.

'SAĞLAM EVLERİMİZ OLDU'

Sürsürü mahallesindeki Petek sitesi sakinlerinden Asım Canpolat, yeni konutlarda korkmadan yaşadıklarını belirterek, "24 Ocak'ta büyük bir felaket yaşadık. Zorluklar çektik, dışarıda kaldık. Kaybettiğimiz komşularımız oldu. Hamdolsun devletimiz yanımızda oldu. Devletimiz sağ olsun 6-7 ay içerisinde evlerimizi yaptı, teslim etti. Bir yıl olmadan evimize kavuştuk. Sağlam evlerimiz oldu. Korkmadan evlerimizde yaşıyoruz. Bugünümüze şükür. Huzurluyuz, mutluyuz. İnşallah yeni yıl daha huzurlu bir yıl olur. Bir daha böyle bir afet yaşamayız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.