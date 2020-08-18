Konutta çifte rekor

Konut satışlarında temmuz ayında tarihi rekorlar kırıldı. Temmuzda 229 bin 357 adetle tüm zamanların aylık satış rekoru kırılırken, kamu bankalarının düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi kampanyalarının etkisiyle bugüne kadar görülen en yüksek ipotekli satış rakamına ulaşıldı.

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı düşük oranlı konut kredisi, firmaların kampanyaları ve normalleşme adımları temmuzda konut satışlarında çifte rekoru beraberinde getirdi. Konut satışları geçen ay yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 ile tarihin en yüksek aylık rakamına ulaştı. Söz konusu rakam daha önce en yüksek 2019 Aralık’ta 202 bin 79 olarak görülmüştü. Geçen ay ipotekli konut satışlarında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ipotekli konut satışlarında yüzde 900.6’lık artışla 130 bin 721’e ulaşıldı.

‘Düşük faiz avantajı’

Nazmi Durbakayım (İNDER Yönetim Kurulu Başkanı): “Düşük faiz avantajı, hem aylık bazda konut satışında hem de konut kredisi kullanımında rekor seviyede satış olmasını sağladı. Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve temmuzda yaklaşık 438 bin adet konut satıldı. Bir yılda gerçekleşen satışların üçte biri son iki ayda gerçekleşti. Bu da bize konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunu gösteriyor. Düşük faiz ve uzun vadeli konut alımına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların çdk büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneği oldu.”

‘Ağustosta da devam edecek’

Ziya Yılmaz (DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı): “Konut satışlarında birden çok rekor kırıldı. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 74 artarak 67 bin 937 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 155 yükselişle 161 bin 380’e ulaştı. Aslında bunların hepsine, gayrimenkul almanın tam zamanı diyerek daha önce de işaret etmiştik. Satışlardaki bu ivmenin ağustos ayında da devam edeceği aşikar.”

‘Sektör canlandı’

Mahmut Akbal (Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı): “Haziranda başlayan kampanyalar sektörü fazlasıyla canlandırdı. Performanslarda da 3-4 kat artış yaşandı. Nitekim bir bir açıklanan sektörel veriler ve temmuz rakamları da bunu destekliyor. Hazır beton endeksi tarihi zirveyi gördü. Konut kredi bakiyesi tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Ortalama konut kredi tutarı 50 bin lira arttı.”

‘Faiz 0.70’lerde olmalı’

Altan Elmas (Konutder Yönetim Kurulu Başkanı): “Pandemiyle birlikte birikmiş talep kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelenmiş oldu. Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş zirve yaparak tarihi rekor kırdı. Şu anda faiz 1.05-0.99 civarında. Kamu bankaları birinci el için faizleri 0.87’de tutmaya devam ediyor. Birinci elde faizin 1’in altında kalması durumunda ağustosta da 140-150 bin satış bekliyoruz. Birinci elde yıl sonuna kadar konut kredisinin aylık 0.70’li seviyelerde olmasını sektör olarak talep ediyoruz.”

‘2019’u geçeriz’

Mehmet Kalyoncu (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı): “Konut satışının temmuzda da yüksek gerçekleşmesi, alıcılar için düşük faizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Doğru zamanlamayla zor dönemde sektöre moral verildi. Yıl sonu 2019 rakamlarını geçeceğimize inanıyorum. 2020 satış rakamları geçen yılın yüzde 15-20 üzerinde olacaktır.”

‘Talep hareketli’

Selçuk Çelik (Nef İcra Kurulu Üyesi): “Kampanyaların sektöre sağladığı ivmeyi her geçen gün daha iyi gördük. Haziran başında başlatılan yüzde 0.64 konut kredi kampanyası, bekleyen talebi ciddi anlamda harekete geçirdi. Nef olarak, temmuzda 214 milyon lira ciro elde ettik. Bu satışların 87 milyon lirası müşterilerimiz satış ofislerimize gitmelerine gerek kalmadan, online olarak gerçekleşti. Son 2 aydaki satış performansımız sonucu yıl sonu hedefimizi yükseltmeyi planlıyoruz.”

BANKALARA TEŞEKKÜR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarında temmuzda tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. İnşaat sektörünün diğer sektörler açısından önemine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.” -ANKARA Milliyet

Yapı ruhsatı % 45 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.5 artış gösterdi.