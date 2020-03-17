Konutta ‘şubat’ rekoru

2019’un son çeyreği itibariyle özellikle kamu bankalarının başlattığı ‘düşük faiz’ hareketi, konut satışlarına hız kazandırdı. 2019 Aralık da bu sayede tüm zamanların en çok konut satışı yapılan aralık ayı olmuştu.

Bankaların konut kredisinde uyguladıkları faiz/finansman oranları da düşük seyretmeye devam ediyor. Bu sayede konut satışlarının belli bir ivmede artarak devam etmesi bekleniyor. Mevcut dönemde en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 0.93’ten başlarken sıfır konut için kamu bankalarının anlaşmalı firmalardan sağladıkları 0.79 faiz oranı imkanı da var.

Kredili satış dopingi

İpotekli satış olarak bilinen banka kredili konut satışları şubat ayında 43 bin 733 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışlarındaki hızla artış devam ederken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391.9 oranında artış kaydetti. İpotekli satışlar böylece 8 yılın en yüksek şubat ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarak 75 bin 20 oldu.

İkinci el’e hücum

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut satışlarında banka kredisi faizlerinin net şekilde belirleyici olduğuna vurgu yaptı. Elmas, “Artış en çok kredili satışlardan geliyor. Martta da aynı tablo devam edebilir ancak ardından koronavirüs etkisini hissedeceğiz gibi görünüyor” dedi.

Faiz indirimi süreciyle en çok ikinci el konutlar tercih edilirken, bu hareket şubatta da devam etti. İkinci el satışları yüzde 77.8 arttı. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, düşük faizden yararlanmak isteyenlerin alıma hız verdiğini belirtirken, bitmiş konut stoğunun oldukça azaldığını söyledi. Durbakayım, “Artık yeni projelerin piyasaya girmesi gerekiyor. Tüketici de konut için alım kararını çabuk vermeli. Koronavirüs nedeniyle yavaşlama olsa da hareketin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Yabancılar 4 bin ev aldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020’de ilk sırayı 1.987 konut satışı ile İstanbul aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

‘GAYRİMENKUL İÇİN DE TEDBİRLER ALINMALI’

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, konut satış verilerinin piyasa ve genel ekonomi için olumlu seyrettiğini belirtirken, bu sürecin devam etmesi için mevcut şartlar nedeniyle tedbir gerektiğini söyledi. Elmas, “Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya bir anlamda tecritte. Konut sektörü üzerinde de baskısını hissedeceğiz. Bu anlamda çarkların dönmesi ve istihdama verilen katkı açısından inşaat sektörü de tedbir alınacak sektörler arasında olmalı. Bütün dünya merkez bankaları faiz indirimine gidiyor, bizde de indirim sürecektir. Faiz sınırları ciddi anlamda geriye çekilirse konut kredisi faizleri de inmeye devam edecektir. Önemli olan çarkların durmaması. Yavaş da olsa faaliyetleri sürdürmek için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kura törenlerini iptal etti. Kuralar, açıklanan tarihlerde noter huzurunda TOKİ sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor. Bu kapsamda merakla beklenen İstanbul kuraları da dün çekilmeye başladı. Tuzla projesinde yer alacak 5 bin 750 konut için kura canlı yayında yapıldı.