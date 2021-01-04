Konya'daki Yarıcak Barajı su tutmaya başladı

Yıldız, yazılı açıklamasında, temelden 37 metre yüksekliğe sahip Yarıcak Barajı'nın 2 milyon 77 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Barajın sulama hattının yapımına devam edildiği bilgisini veren Yıldız, bu hatla 6 bin 250 dekar tarım arazisinin modern sulama şebekesiyle buluşturulacağını aktardı.

Yıldız, Yarıcak Barajı'nın 33 bin 170 metre uzunluğunda yüksek basınçlı HDPE boru döşenecek sulama hattında 367 sanat yapısı inşa edileceğine dikkati çekerek, "Barajın sulama sahasında kiraz ve elma yetiştiriciliği yapılıyor. Modern sulama tekniklerinin uygulanmaya başlaması ve sağlanacak su tasarrufuyla çiftçilerin sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün kalitesinin yükselmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Su tutmaya başlayan barajın ardından sulama hattı inşaatının da bu yıl içinde tamamlanacağını vurgulayan Yıldız, DSİ olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizdi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşa ettiğimiz baraj ve göletlerle su depolama kapasitemizi artırmayı, böylece iç bölgelerimizde daha fazla hissedilen kuraklık kaynaklı su baskısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tamamlanan ve su tutmaya başlayan her baraj bizi mutlu ediyor. Su tutmaya başlayan Yarıcak Barajı yöre halkına hayırlı olsun."

Bu yılın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Sulamada Atılım Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Yıldız, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini bildirdi.