MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Körfez krizi bitti 1,2 milyar dolar tasarruf yaptı
ABONE OL
03.02.2021 - 18:50 | | AA

Körfez krizi bitti 1,2 milyar dolar tasarruf yaptı

Katar Havayollarının, Körfez krizinin sonlandırılmasıyla 1,2 milyar dolar tasarruf sağladığı açıklandı.

Körfez krizi bitti 1,2 milyar dolar tasarruf yaptı

 

Katar Havayolları Ceosu Ekber el-Bakir, Katar devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Körfez krizindeki uzlaşmayla birlikte uçuş maliyetlerinde 1,2 milyar dolar tasarruf edildiğini belirtti.

Bakir, krizin çözülmesinden olumlu bir biçimde etkilendiklerini ve seferlerin daha kısa rotalar üzerinden yapıldığını ifade etti.

Yeni kip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "büyük bir baskı" altında olduklarını ifade eden Bakir, "havacılık sektörünün 2 veya 3 yıl içinde normale dönmesini beklediğini" kaydetti.

KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA UZLAŞMA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu

Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Son dakika: İkna yoluyla teslim oldular! Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...

Son dakika: İkna yoluyla teslim oldular! Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...

Sıradaki Haber