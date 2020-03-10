Körfez’den Türkiye’ye gelen yatırım son 5 yılda 2,5 milyar doları buldu

Son yıllarda Orta Doğu coğrafyasında yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bölgede ‘güvenli liman’ olarak öne çıkan Türkiye, Körfez yatırımcılarının ilk adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Merkez Bankası’nın cari işlemler dengesi istatistiklerinden elden edilen verilere göre; Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarı son 5 yılda 2,5 milyar dolara ulaştı.

YATIRIMLAR 3 YILDIR SÜREKLİ ARTIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye’nin her zaman Körfez yatırımcılarının ilgi duyduğu pazarlardan biri olduğunu ifade ederken, “Bu ilgi doğrudan yatırım miktarlarına da yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre 2015-2019 yılları arasında bölgeden Türkiye’ye gelen yatırım miktar 2,5 milyar doları buldu. Yıllara göre baktığımızda da son 3 yıldır rakamların istikrarlı biçimde arttığını görüyoruz. Bu da bölgenin genel yatırım iklimini düşündüğümüzde çok önemli bir gelişme” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK YATIRIM KATAR’DAN

Son 5 yıllık istatistiklerin detaylarına bakıldığında, Türkiye’nin en fazla yatırım çektiği Körfez ülkesinin Katar olduğunu dile getiren Uğur Akkuş, “Aynı dönemde Katar’dan gelen toplam doğrudan yatırım miktarı 1,8 milyar dolar seviyesinde. Yani diğer yandan Körfez merkezli yatırımların yüzde 74’ü Katar’dan Türkiye’ye gelmiş durumda. Katar’ı 342 milyon dolarlık yatırımla Kuveyt ve 205 milyon dolarlık yatırımla Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor. Bunun yanı sıra Umman ve Yemen son 5 yılda Türkiye’ye yatırım yapmayan Körfez ülkeleri olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın geçici verilerine göre, Irak’tan Türkiye’ye gelen yatırım da sadece 1 milyon dolar seviyesinde. Tabii bunun başlıca nedeni Irak’ın içinde bulunduğu iç karışıklıklar” dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN PAYI %12’YE ÇIKTI

Son yıllarda bölgede yaşanan olağanüstü gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların son 4 yıldır azaldığına dikkat çeken Akkuş şöyle devam etti:

“Bu trende rağmen, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelen yatırımların toplam içindeki payı da her geçen yıl artıyor. 2017’de Körfez’den gelen yatırımların payı yüzde 3,4 seviyesindeyken, bu rakam 2018’de yüzde 7,9’a, 2019’da ise yüzde 12’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde, bölgede istikrarın sağlanmasıyla birlikte, bölge ülkelerinden Türkiye’ye ciddi bir yatırım akışı başlayabilir. Yapacağımız doğru hamlelerle birlikte, yakın gelecekte bölgeden Türkiye’ye yılda 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekebiliriz.”

Türkiye’ye bölgeden daha fazla yatırım gelmesi için özellikle bankacılık sektöründe yatırımı teşvik edecek bazı düzenlemelerin hayata geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Uğur Akkuş, “Bunun dışında Türk iş insanlarının da bölgeye gidip orada şirketler kurması; know-how’larını o ülkelere taşıması önemli. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya coğrafyalarındaki tüm ülkelere Türkiye’den 4 saate ulaşmak mümkün. Bu da yatırımın önünü açabilecek en önemli etkenlerden bir tanesi” dedi.