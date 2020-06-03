Korona günlerinde Türkiye’ye güven

Türk banka ve şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik sistemi ve finansal piyasaları en olumsuz şekilde etkilediği dönemde 6.9 milyar dolarlık uluslararası finansman temin ederek önemli bir başarıya imza attı. Sağlanan bu finansmanla, borç geri dönüşlerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları rahatlıkla atlatıldı.



‘Hurafe boş çıktı’



Ekonomi yönetiminden bu konuyla ilgili, “Böylece ‘Yabancı Türkiye’ye uzak duruyor, Türkiye küresel piyasalardan finansman bulma konusunda zorlanabilir’ hurafeleri boş çıktı” yorumu geldiği öğrenildi. Yapılan yorumda, “sürekli bakkal hesabı ile ‘borçlar şu kadar, rezerv şu kadar, nasıl ödenecek bu borçlar?’ diye her yıl kötü niyetle” söylemlerin geldiği ve bunların da boşa çıktığı vurgulandı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını sırasında aldığı tedbirler ve hayata geçirdiği uygulamalarla övgü toplayan Türkiye, uluslararası finansmana erişim konusunda da büyük bir başarı gösterdi.



Türk bankaları ve şirketleri, Kovid-19 salgınının en kötü döneminde, küresel ekonomilerin tamamen durduğu nisan - mayıs aylarında bile rahatça finansman sağladı.



Neler yaşandı?



Birçok finans piyasasının uzun süre kapalı olduğu ve salgının etkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı nisan ve mayısta Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Türk Eximbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ülker Bisküvi, toplam 6 milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Söz konusu kurumlar 2019’da kullanılan 6 milyar 925 milyon dolarlık sendikasyon kredisi göz önünde bulundurulduğunda, son 2 ayda yüzde 91’lik sendikasyon yenileme oranına ulaştı.

Ayrıca, bu dönemde borçlanma maliyetleri de geçen yıla göre dolarda 25 baz puan, euro’da ise 40 baz puan daha düşük gerçekleşti. Sendikasyon kredilerinin maliyeti dolarda ‘libor + yüzde 2.25’, euro’da ‘euribor + yüzde 2’ oldu.



Sendikasyon yenileme çok başarılı geçti



İlk sendikasyon kredisi yenilemesini yapan Akbank, geçen yıl kullandığı 700 milyon dolarlık kredisini bu yıl yüzde 86 yeniledi ve 1 - 8 Nisan döneminde 605 milyon dolar sendikasyon temin etti.



Geçen yıl sendikasyon tutarı 1.4 milyar dolar olan Ziraat Bankası, 9 Nisan’da 1 milyar 64 milyon dolarla sendikasyon kredisini yüzde 75 yenilemiş oldu.

Vakıfbank, bu yıl 29 Nisan’da temin ettiği 950 milyon dolarla geçen yılki 1 milyar 85 milyon dolarlık sendikasyonunu yüzde 88 yeniledi. Geçen yıl sendikasyon tutarı 200 milyon dolar olan QNB Finansbank ise 14 Mayıs’ta 255 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı ve yüzde 128’lik yenileme oranı kaydetti.

Yapı Kredi, 15 - 27 Mayıs’ta temin ettiği 870 milyon dolarla, geçen yılki 1 milyar 30 milyon dolarlık sendikasyon kredisinde yüzde 84’lük yenileme oranını yakaladı.



Geçen yıl 407 milyon dolar sendikasyon kredisi kullanan Türk Eximbank, 14 - 29 Mayıs’ta 723 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı ve böylece yüzde 178’lik yenileme oranıyla bu alandaki rekoru elde etti.



Garanti BBVA 20 Mayıs’ta sağladığı 594 milyon dolarla geçen yılki 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisini yüzde 79 yeniledi. İş Bankası ise 2019’da 950 milyon dolar olan sendikasyon kredisini, 21 Mayıs’ta sağladığı 792 milyon dolarla yüzde 83 tazeledi.



Finansmana rahat erişim



Ülker Bisküvi, bankalar haricinde sendikasyon temin eden şirket olarak öne çıktı. Şirket, geçen yıl sağladığı 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, 2 Nisan’da yüzde 121 oranında yenileyerek 455 milyon dolar temin etti.



Küresel ekonomilerin neredeyse tamamen durduğu bir dönemde Türk bankacılık sektörünün finansmana erişim başarısı, sendikasyon dışı kredilere de yansıdı.



Bu dönemde, 5 bankanın başta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere çeşitli kuruluşlardan sağladığı kredi tutarı 600.6 milyon dolar dolar oldu.

Denizbank 175 milyon dolar, QNB Finansbank 136 milyon dolar, Garanti BBVA 104.6 milyon dolar, Yapı Kredi 100 milyon dolar ve Türk Eximbank 85 milyon dolar krediyi mayısta Türkiye’ye getirme başarısını gösterdi.

