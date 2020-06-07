Korona, tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Koronavirüs sonrası her alanda normalleşme adımları hızla atılıyor. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, plaj ve havuzların açılması gibi adımlarla turizm sezonu da başladı. Ancak eskiye göre birçok fark var. Örneğin otellerde açık büfe önünde bekleme olmayacak, bardak, çatal ve kaşık paketli, yiyecekler tek kullanımlık kaplarda sunulacak, şezlonglar da 1,5 metre aralıkla yerleştirilecek. Şehirlerarası otobüslerde ise yan yana oturulmayacak ve maske kullanılacak. Ancak tüm önlemlere rağmen bazı insanların seyahate çıkma konusunda endişeleri bulunuyor. Bu noktada seyahatseverler, eski tatil alışkanları yerine farklı konseptlere yöneliyorlar. Yeni normalde, turizmde popülerliği artan konseptleri derledik:

Özel şoförlü hizmet

Arabası olmayan ya da kullanmayı bilmeyen tatilcilerin yardımına VIP transferler yetişiyor. 9 kişilik VIP transfer araçlarında sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte 5 kişi seyahat edebiliyor.

Otobüsle İstanbul’dan İzmir’e gitmek isteyen 4 kişilik bir ailenin kişi başı ödeyeceği ücret 180 TL’den toplam 720 TL’yi buluyor. Otogara ulaşım, yoldaki harcamalar gibi masraflarla bu ücret, 1000 TL’ye çıkıyor. Ancak VIP transferden evden alınıp eve bırakılıyorsunuz bunun da toplam ücreti 1200 TL. Öte yandan İstanbul’dan Çeşme’ye gitmenin bedeli 1.500 TL, Bodrum’a 2.500 TL, Antalya’ya ise 3.000 TL.

Koronayla transfer araçlarına talebin patladığını söyleyen GM Global Turizm Genel Müdürü Gülruh Gülten, bu araçların otobüslere göre hızlı olduğunu belirtiyor. İzmir’e otobüsle 8-10 saatte giderken transferle 3,5 saatte, Antalya’ya ise 16 saat yerine 8 saatte ulaşılabildiğini kaydeden Gülten, “Otobüsten çok az bir farkla güvenli, hızlı ve lüks bir ulaşım yapıyorsunuz. Araçların klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var” diyor.

Havuzlu villa isteniyor

Korona sonrasında talebin artığı bir diğer tatil şekli ise havuzlu villa kiralama oldu. Kalabalıktan uzak, sadece aile, arkadaş gibi yakın çevreyle bir arada olmak, ortak kullanılan restoran, havuz, şezlong yerine her şeyin kişiye özel olması talep artışında önemli nedenler. Tatilcilerin sürekli insanların girip çıkmadığı, her şeylerini kendilerinin paylaştığı mekânları tercih ettiğine dikkat çeken Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Dr. Yakup Uslu, “O nedenle acenteler de bahçeli villa talep ediyor. Ülkemiz için gerçekten çok güzel bir turizm hareketi olabilir” diyor.

Birçok beş yıldızlı otel de bünyesinde bulunan havuzlu villalarla hizmet veriyor. Yazlık beldelerin yanı sıra şehir içindeki havuzlu villalara da ilgi arttı. Bunun nedenini insanların koronavirüs tedbirlerinin uzun süreceğini düşünüp şehir dışına çıkmadan, kalabalığa karışmadan evde tatil yapmak istemesi olarak açıklayan Gayrimenkul Danışmanı Evrim Başaran, “Tatile gitmek istemeyenler, ev ve tatil bir arada olsun istiyor. Bu konuda çok talep alıyoruz. Apartman dairelerinde, rezidanslardan kaçıp bahçeli, havuzlu evlere yöneliyorlar” diye konuşuyor.

Butik oteller ilgi görüyor

Korona sonrası butik oteller de oldukça ilgi görüyor. Konuyla ilgili Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, şunları söylüyor: “Kontrol edilmesi gereken daha az alanlardan ötürü daha hijyenik, az insanla muhatap olma ve kişiye odaklı servisle insanlar psikolojik olarak daha küçük kapasiteli otellerde rahat edeceklerdir.”

Sefertası ise koronayla popülerliğini yeniden kazandı. İnsanlar, endişeleri nedeniyle yemeklerini evde yapıp plajlarda, ve parklarda yemeye başladı.

Araç kiralama revaçta

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler alan insanlar şehirlerarası ulaşımda özel araçlarını kullanıyorlar.

Özel aracı bulunmayanlar ise araç kiralamaya yöneliyor. Kiralanan araçlar, istenildiği takdirde gidilen şehirde de teslim edilebiliyor. Bu yöntem güvenli olmasının yanı sıra ekonomik olarak da uygun. Örneğin İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen 4 kişilik bir ailenin otobüsle kişi başı 200 TL olmak üzere 800 TL vermesi gerekecek. Aynı mesafede araba kiralamaları durumunda ise arabanın özellikleri ve modeline göre kullanılan yakıt hariç 500 TL ile 1000 TL arasında bir ücret ödeniyor.

Kişiye özel şezlong

Oteller ve özel plajlar koronavirüs korkusu olan insanlar için farklı hizmetler vermeye başladı. Örneğin bazı otellerde başka kimsenin kullanmayacağı kişiye özel şezlong hizmeti verilecek. Bu şezlongları kiralayan insanlara, plaj havlusu, sandalye, meyve ikramı, yiyecek ve içeceklerde indirim gibi imkânlar da sunuluyor. Kişiye özel şezlongun ücreti ise günlük 1000 TL, aylık 24.000 TL olarak belirlendi.