Koronadan ders alalım dünyaya sahip çıkalım

Birleşmiş Milletler’in (BM) çevre alanında dünya çapındaki farkındalığı ve faaliyetleri desteklemek amacıyla dikkat çektiği önemli bir gün olan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Global Compact Türkiye, iklim krizinin varlığının bir kez daha altını çizdi.

BM Global Compact, 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ü aşan sayıda şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi.

İklim krizinin varlığını bir kez daha hatırlatan Global Compact Türkiye, havadaki sera gazı miktarının dünya için hâlâ büyük bir tehdit oluşturduğunu, salgın ve iklim krizi ile ilgili konuların bir arada ele alınması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaya devam

Global Compact Türkiye Çevre Çalışma Grubu Eş Başkanı Servet Yıldırım, tarihte yaşanan tüm krizlerden sonra karbon emisyonlarının eskisinden daha yüksek bir seviyeye çıktığını ve iklim krizinin dünya için hâlâ en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti.

Yıldırım, bulunduğumuz dönemde de bu kriz ile ilgili çalışmalarına ara vermediklerini söyledi.

Kriz sonrasına dikkat

Servet Yıldırım, “İklim ve çevre krizi her zaman olduğu gibi şu an da gündemimizde. Maalesef bu konu, pandemi sonrasında da hayatımızda olacak. Tarih boyunca yaşanan tüm krizlerde karbon emisyonları düşerken, kriz sonrasında eskisinden daha da yüksek karbon emisyonu rakamlarına ulaşıldı. Dolayısıyla eylem planlarımızı çevre konusunu da ele alarak değerlendirmemiz ve iş modellerimizi bu yönde değiştirmemiz gerekiyor.

Birçok şirket, bu zor zamanlarda bile emisyon azaltma planlarını benimsemenin gerçekten mümkün ve kârlı olduğunu bizlere gösteriyor. Politika yapıcıların, yeşil büyümenin en iyi büyüme stratejisi olduğunu gösteren aksiyonların aldığını görmek bizi mutlu ediyor. COVİD-19 salgını yaşadığımız son kötü olay olmayacak.

Bugünler bizi bekleyen daha büyük sınavlar için adeta bir test. Bu krizden aldığımız en büyük ders şirketlerin yaşanabilecek krizlere karşı daha hazırlıklı olmaları gerektiğidir. Bu doğrultuda iş dünyası olarak cesur ve vizyoner işbirliklerine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Yeni normalin, dünyamıza zarar vermemesi adına herkesi bir aktivist gibi davranmaya çağırıyoruz” dedi.