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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüs dünyanın en büyük fuarını da etkiledi
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    13.02.2020 - 09:46 | | Foreks

    Koronavirüs dünyanın en büyük fuarını da etkiledi

    Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.

    Koronavirüs dünyanın en büyük fuarını da etkiledi

    Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı ve konferansı koronavirüs endişesi nedeniyle iptal edildi. BBC Türkçe'nin haberine göre, Mobil Dünya Kongresi, bu sektördeki dünyanın en büyük fuarı olmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlerini, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri de bir araya getiren bir konferans.

    Organizatörler, bu yıl İspanya'nın Barcelona kentinde yapılması planlanan etkinliğin gerçekleşmesinin "imkansız" olduğunu açıkladı.

    İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, halka sakin olma çağrısında bulundu. Bakan Illa, Çarşamba günü insanlara İspanyol sağlık sistemine güvenmeleri ve bilimsel kanıtlara dayanarak karar almaları çağrısında bulunmuştu.

    TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
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