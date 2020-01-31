Koronavirüs salgını e-ihracatta Türk ürünlerine talebi 5 kat artırdı

Ekmekçi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak diğer ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsün e-ticarette müşteri yönelimlerine etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salgının Türkiye'deki e-ticareti etkilemediğine işaret eden Ekmekçi, "Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile doğal olarak yükselmeye başlayan sektör hacimleri, koronavirüs salgını konusundan etkilenmemiş gözüküyor. Ülkemizdeki e-ticaretin büyük bölümü yurt içi e-ticaret sitelerinden yapılmakta olduğundan tüketiciler e-ticaret sırasında koronavirüsü düşünmemekteler." diye konuştu.

"Tüketiciler Çin'den gelen kargolara temkinli"

Ekmekçi, salgının Uzak Doğu merkezli e-ticaret sitelerinden gerçekleştirilen alışverişlere etkisine ilişkin, uzmanların Çin'deki koronavirüsün kargo paketleri ile taşınmasının mümkün olmadığını belirtse de sosyal medyada yapılan paylaşımlardan dolayı tüketicilerin Çin'den gelen kargolara temkinli yaklaştığını söyledi.

Bu platformların Çin'den gönderilen ürünlerine talepte düşüş olduğunun gözlemlendiğine işaret eden Ekmekçi, "Hatta ülkemizdeki bazı yerel e-ticaret platformları, sipariş üzerine Çin'den tedarik ettikleri ürün gruplarının satışını geçici olarak durdurmuş durumda." dedi.

Ekmekçi, söz konusu durumun Türkiye'nin e-ihracatına ise pozitif şekilde yansıdığını belirterek, "Yurt dışı müşterilerin 'Çin'den gönderilir' yazan ürünlere talepleri azalınca 'Türkiye'den gönderilir' yazan ürünlere olan taleplerinde 5 kat artış yaşandığını gözlemliyoruz." bilgisini paylaştı.

"Çin'de tedarik zincirlerinde yaşanacak aksaklıkların bizi olumsuz etkilemesi daha olası"

Virüs salgını kontrol altına alınınca durumun normalleşeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Ekmekçi, kontrol altına alınma süresi uzadıkça bunun sadece e-ticarete değil, dünya ekonomisine ciddi zararları olacağını vurguladı.

Ekmekçi, durumun uzun vadeli sonuçlarına değinirken, şunları kaydetti:

"e-ticaret tarafında yakın zamanda önemli bir etkilenme olmasa da tüm dünya ülkeleri gibi biz de ülke içinde kullandığımız birçok üründe tedarik zincirinin bir aşamasında Çin'e bağlıyız. Virüsün oradan buraya gelme riskinden önce, Çin'deki karantina ve iç durumlardan kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanacak aksaklıkların bizi olumsuz etkilemesi daha olası gözüküyor."

"İnternet üzerinden fiziksel koruyucu ürünlere talepte ciddi artışlar yok"

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, koronavirüs salgınının müşterilerin alışveriş yönelimlerindeki etkisine ilişkin de yılın bu dönemlerinde mevsimsel olarak tüketicilerin bağışıklık sistemini güçlendirici ve koruyucu gıda takviyelerine yöneldiğini gözlemlediklerini ancak Türkiye'de halen internet üzerinden satın alınan maske gibi fiziksel koruyucu ürünlere olan talepte çok ciddi artışlar gözlemlenmediğini söyledi.

"Medikal ürünlerin ciddi bir bölümü halen maalesef internetten satışa açık olmadığı için tüketicilerin bu ürünlere internetten ulaşması mümkün değil" diyen Ekmekçi, Türkiye'de de maske, eldiven, hastane örtüsü gibi kategorilerde üreticilerin ellerindeki stokların dış talep kaynaklı azalmaya başladığı duyumunu aldıklarını bildirdi.