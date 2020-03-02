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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar! Turlar Karadeniz'e kayıyor
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    02.03.2020 - 09:49 | | DHA

    Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar! Turlar Karadeniz'e kayıyor

    Çin’de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronovirüs nedeniyle kruvaziyer şirketler, Uzak Doğu turlarını iptal etmeye başladı. Şirketlerin yeni güzergahı ise Karadeniz oldu. İstanbul’dan yola çıkacak dev yolcu gemileri önce Sinop Limanı’na uğrayacak, ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum Limanı’na yanaşacak. Kruvaziyer turların Karadeniz’e yönelmesiyle bölgede turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

    Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar! Turlar Karadeniz'e kayıyor

    Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, şimdiden 6 kruz gemisinin Karadeniz güzergahı için rezervasyon yaptırdığını açıkladı. İstanbul’da kruvaziyer limanının olmamasından dolayı kruvaziyer turizmde sorunlar yaşandığına dikkat çeken Tosun, kruz gemilerinin İstanbul’da turizm transferi yapması için limanın şart olduğunu belirtti.

    "BÜYÜK BİR TALEP VAR"

    Bu sorunun çözüldüğünü dile getiren Tosun, “İstanbul Karaköy’de çok büyük ve güzel bir kruvaziyer limanı yapıldı. Karadeniz’e gelen gemiler, genel olarak Atina’dan veya Kuşadası’ndan geliyor. Bu gemilerin, İstanbul’da uğraması gereken bir limana ihtiyacı vardı, uğrak nokta olmadığı için Karadeniz’e kruz gemisi giremiyordu. Türkiye, bu sorunu açtı. Özellikle koronovirüsünden sonra Çin ve Uzak Asya’da peş peşe turlar iptal edildi. İptallerden dolayı şu an Karadeniz turu için büyük bir talep var. Bu sene için 6 gemi rezervasyonu yapıldı. 2021 yılı içinse 50 geminin Karadeniz’e gireceğini düşünüyorum” dedi.

    Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar Turlar Karadenize kayıyor

    ‘SİNOP’UN GELECEĞİ TURİZM OLACAK’

    Kruvaziyer turizmde Sinop’un çok önemli bir noktada yer aldığına dikkat çeken Tosun, “Sinop doğal bir limana sahip, bu liman çok modern olmayabilir ama çok korunaklı bir limandır. Sinop Limanı, Karadeniz’in deniz trafiğinde yaklaşık 620 millik İstanbul-Batum hattının tam 318’inci milinde bulunuyor, yani tam orta noktasında yer alıyor. Kruz gemilerin en önemli özelliği gece yolculuk yapılır gündüz ise farklı bir limanda uyanılır.

    Koronavirüs sonrası rotayı kırdılar Turlar Karadenize kayıyor

    Bu nedenle İstanbul’dan gelen bir yolcu, sabah Sinop’ta olacak ve Sinop’un hem doğal hem kültürel güzelliklerini gezecek. Yolcular daha sonra ya Trabzon Limanı’na ya da Batum Limanı’na ulaşacak. Kruz turizmi noktasında Karadeniz’de iki önemli liman var, biri Sinop Limanı biri de Trabzon Limanı’dır. Sinop Limanı, güzergahın tam orta noktasında yer aldığı için daha avantajlıdır. Ayrıca Kuzey Karadeniz’deki Soçi Limanı, Kırım gibi limanlarla da çok yakınız. Sinop’un geleceğinde kruvaziyer turizmin önemli bir yeri olacak. Karadeniz turizminin geleceği Sinop, Sinop’un da geleceği turizm” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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