Koronavirüse karşı ‘Filli’ destek geldi

Yapılan açıklamaya göre Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon liralık destekte bulunan Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı’na 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptı. Filli Boya ayrıca 25 bin adet gıda destek kolisini, Filli boya ustalarının evlerine dağıttı.

Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Daha önce hiç yaşamadığımız, büyük ve küresel bir sorunla boğuşuyoruz. Bu süreci ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşabiliriz. Bugün ‘ben’ değil, ‘biz’ demenin ne kadar doğru bir haslet olduğunu bir kez daha görüyoruz. Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz” dedi.