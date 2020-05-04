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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüse karşı ‘Filli’ destek geldi
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    04.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronavirüse karşı ‘Filli’ destek geldi

    Filli Boya koronavirüsle mücadele kapsamında toplamda 16 milyon TL’lik destek paketini hayata geçirdiğini duyurdu.

    Koronavirüse karşı ‘Filli’ destek geldi

    Yapılan açıklamaya göre Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon liralık destekte bulunan Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı’na 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptı. Filli Boya ayrıca 25 bin adet gıda destek kolisini, Filli boya ustalarının evlerine dağıttı.

    Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Sadece ülkemiz değil, tüm dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Daha önce hiç yaşamadığımız, büyük ve küresel bir sorunla boğuşuyoruz. Bu süreci ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşabiliriz. Bugün ‘ben’ değil, ‘biz’ demenin ne kadar doğru bir haslet olduğunu bir kez daha görüyoruz. Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz” dedi.

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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