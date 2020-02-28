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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüsün yayılması Asya borsalarını vurdu
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    28.02.2020 - 07:11 |

    Koronavirüsün yayılması Asya borsalarını vurdu

    Koronavirüsün Çin dışında hızla yayılması başta Tokyo ve Seul borsaları olmak üzere Asya borsalarını vurdu.

    Koronavirüsün yayılması Asya borsalarını vurdu

    Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 4 düşüşle 21 bin puanın altını gördü. Şu sıralarda yüzde 3,95 kayıpla 21.080 puandan işlem görüyor.

    Seul'de Kospi Endeksi yüzde 2,83 düyüyme 1996,64 puana, Jakarta Bileşik Endeksi yüzde 4,35 düşüşle 5.294 puana ve Kuala Lumpur'da FTSE KLCI endeksi yüzde 1,53 kayıpla 1482,57 puana ve Singapur'da Strait Times endeksi yüzde 2,59 kapıla 3033,79 puana geriledi.

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