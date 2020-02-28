Koronaya sıkı takip

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, koronavirüsle ilgili dünyada risk nerede artıyorsa ona göre karşı tedbir aldıklarını açıkladı.

Aycı İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında THY’nin koronavirüs salgınından etkilenen Çin ve İran’a uçuşları durdurduğunu; Güney Kore, Azerbaycan ve Bahreyn gibi ülkelerde sefer iptalleri yaptığını hatırlatarak, “Seul’den bazı uçak seferlerimizi yine azalttık. Nahçıvan’a olan uçuşumuzu geçici süre durdurduk. Riskin bertaraf edildiğini gördüğümüz zamana kadar bazı yerleri böyle geçici olarak durduruyoruz” dedi.

Dikkat edilmesi gereken 12 risk ülkesi olduğunun altını çizen Aycı, şunları söyledi:

“Bu 12 ülkeyle alakalı olarak biz uçaklarımızdaki dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz. Yolcularımız için de ekiplerimiz için de gerekli maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. İstasyonlarımıza eğitim verildi, mürettebatımıza eğitim verildi, yöneticilerimize eğitim verildi.”

Dezenfekte ediliyor

Bilet değişimlerini, iadelerini veya bileti açığa alma işlemlerini son derece kolaylaştırdıklarını anlatan Aycı, şunları söyledi:

“Salgından etkilenen Çin, İran, Güney Kore, Azerbaycan, Bahreyn gibi ülkelerde sefer iptalleri yaptık. Bir ücret talep etmeden, mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek, açığa alma konusunda ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcularımıza ister çağrı merkezimizden, ister satış noktalarından her yerden bu hizmetleri şu anda tüm yolcularımıza gösteriyoruz.”

Virüse karşı Boeing ve Airbus’ın da kabul ettiği bir dezenfekte şirketi tarafından, akredite edilmiş cihazlar ve ürünlerle uçakların temizlendiğini de belirten Aycı, şöyle konuştu:

“Özellikle risk grubu yüksek, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, İtalya gibi yerlere ekstra bir dikkatle bu çalışmalar yürütülüyor. Riskin yükseldiği tüm alanlara da bunu yayıyoruz. 250’den fazla uçağımızı çok hızlı bir şekilde dezenfekte ettik. Yolcularımız büyük bir güven içerisinde yolculuklarına devam edebilirler.

Hayatın tabii akışını devam ettirebilirler. Virüs son derece riskli, ama daha riskli olan tedbirsiz olmak. Bu anlamda tedbirleri önemsiyoruz.”

İtalya takip altında...

İlker Aycı, koronavirüsün görüldüğü İtalya’yı çok büyük dikkatle takip ettiklerini belirterek, “Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz” dedi. Aycı, ocak ayının THY için iyi bir dönem olduğunu ancak Türkiye için zor bir yılın başladığını söyledi.

Ocakta yüzde 80.6 doluluk oranıyla yılı başlattıklarını, dıştan dışa transfer yolcusunda yüzde 4.1 artış yaşandığını ifade eden Aycı, tüm yolcu bakımından yüzde 10 artış meydana geldiğini belirtti.

Aycı, koronavirüs riskinin yükselmesiyle şubatın ikinci yarısından itibaren düşüşler meydana geldiğini dile getirerek, bu etkinin rakamlara yansıyacağını bildirdi. Çok ciddi ve dikkatli bir biçimde kargo bölümleri dahil olmak üzere yapılması gereken işlemleri uyguladıklarını dile getiren Aycı, “Bunun içinde mürettabatımız da bizler de uçuyoruz. Hepimiz uçuyoruz” dedi.

‘Vatandaşımızı bırakmayız’

İlker Aycı, “Bu kriz şubata kadar sürerse ne olur, mart, nisan, mayıs sonuna kadar sürerse ne olur gibi hesaplarımız var. Amerika’da yapılan analizlere göre en kötü senaryo haziran sonu bitecek olarak yorumlanıyor.

Dolayısıyla en kötü senaryo bu. Biz en kötü senaryoya doğru, en iyiden en kötüye kadar bütün senaryolara göre kendimizle hesaplarımızı, planlarımızı yaptık” dedi.

Çin’e olan uçuşların arkasından İran ile de uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Aycı, şöyle konuştu:

“İki ülkenin kendi vatandaşlarını alması için birer uçak kaldırıldı. Milli bayrak taşıyıcı olarak Türk Hava Yolları’nın en önemli vazifelerinden biri, dünyanın neresinde Türk vatandaşı varsa Türk vatandaşlarını alıp evlerine, yuvalarına, ailelerine kavuşturmak.”