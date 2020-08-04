Korumadaki çocuklara kariyer desteği var

Selçuk, yaptığı açıklamada, çocuk bakım kuruluşlarında bulunan çocukların iş ve meslek sahibi olmaları ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik, İŞKUR ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Geleceğe yönelik adım

Çocuk destek merkezleri ve çocuk evleri sitesindeki 13 - 18 yaş aralığındaki 2899 çocuğa 96 iş ve meslek danışmanı ile hizmet verilmesinin planlandığını, çalışmaların geçen ay başladığını bildiren Selçuk, çocukların doğru yönlendirmeyle geleceğe daha sağlam adımlar atacaklarına inandıklarını vurguladı.

Selçuk, koruma altındaki çocukların, mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen çocukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması, hedeflerimiz arasında. Oluşturduğumuz teknik altyapı çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından takip edeceğiz” dedi.