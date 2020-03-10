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    10.03.2020 - 13:11 | | AA

    Kovan başı destekleme ödemesi arıcılara 'can suyu' oldu

    Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan 2019 yılı destekleme ödemesinin arıcılara can suyu olduğunu söyledi.

    Kovan başı destekleme ödemesi arıcılara 'can suyu' oldu

    Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca birliklere üye arıcılara kovan başına yapılan 2019 yılı destekleme ödemelerinin, Ziraat Bankası aracılığıyla cuma gününden itibaren arıcıların hesabına yatırıldığını belirtti.

    Arıcıların kovan başına 15 lira destekleme aldığını ifade eden Çiftçi, Ordu'da 2 bin 222 arıcının bu destekten faydalandığını aktardı.

    Çiftçi, destekleme kapsamında Ordulu arıcıların hesaplarına 7 milyon 326 bin 975 lira yatırıldığını kaydederek, "Bu para, tüm üreticilerimizin arılarına yapacakları bahar beslemesi öncesi can suyu olmuştur. Destekleme binlerce arıcı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." dedi.

    Destekleme ödemesinin piyasayı hareketlendireceğine işaret eden Çiftçi, arıcıların her zaman yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

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