Pandemi riski altında, şehirlerarası göç de yeniden şekilleniyor. ‘Kovid-19 göçü’ özellikle İstanbul’da çalışan beyaz yakalıların hareketiyle başladı. Yeni yapılan yollar ve uzaktan çalışma avantajlarını kullanan beyaz yakalıların, aileleriyle birlikte ‘daha dingin’ bir hayat için gözde yerleşim yerleri İzmir, Bursa, Çanakkale... Yazlık beldeler Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Foça, Seferihisar ise pandemi etkisiyle kış aylarında da konaklamak için seçiliyor.

‘En somut örnek’

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, şöyle konuştu: “Kovid-19’un farklı toplumsal kesimler üzerinde farklılaşan etkileri olacak. Bu kesimlerin Kovid-19’dan olumlu ya da olumsuz etkilenme biçimleri ile yayılımı arasındaki etkileşim sürecek. İstanbul ve İzmir’i tatil beldelerine bağlayan otoyollar ve beyaz yakalılar için uzaktan çalışma imkanlarının varlığı bu tür etkileşimin en somut örneği. İstanbul’da riskin yüksek olduğunu düşünen ve yıllardır başka şehirde yaşamak isteyenler bu arzularını pandemi döneminde gerçekleştiriyor.”

Yollarla bağlandı

İstanbul’dan daha az kalabalık, daha yeşil alan arayışı olan beyaz yakalıların çevre şehirlerde ev ve yazlık tercihi (kış mevsiminde de kullanılabilecek) olduğunu anlatan uzmanlar, bu arayışta yeni otoyolların etkisine de dikkat çekiyor. İstanbul ile ulaşımı kolaylaştıran yollarla, başka şehirde yaşarken, aynı zamanda İstanbul’daki işlerin yapılabileceği fikrinin öne çıktığı belirtiliyor. Eva Gayrimenkul Değerleme Direktörü Filiz Akkaya, “İstanbul-İzmir Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi ve İstanbul-Bursa-İzmir otoyol çalışmaları sayesinde özellikle İzmir’e ulaşım çok daha kolay oldu. İstanbullular İzmir’de Güzelbahçe, Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerine akın etti” dedi.

Yazlıklar kışlık oldu

Mart ayından bu yana yazlık talepleri artarken özellikle Ege tercihte ilk sırada... Bodrum, Kuşadası, Foça, Dikili, Ayvalık revaçta... Filiz Akkaya şöyle dedi: “Şu günlerde bahçeli yazlık evlerin sadece yazlık amaçlı değil kışın da kullanılmak üzere çok daha yüksek fiyatlarla pazarlandığını görmekteyiz. İzmir’de başta Çeşme olmak üzere, Alaçatı, Urla, Foça ve Seferihisar’da yazlık fiyatları yaklaşık yüzde 30 arttı. Ayrıca üzerine bağ evi tarzında tek bir yazlık ev yapılabilecek küçük alanlı tarla ve arazilere olan talep de yüzde 100 arttı. Hatta İzmir’in başta Çeşme olmak üzere, Urla ve Seferihisar ilçelerinde de artık yazlık konutlar yaz-kış oturmak için tercih edilir hale geldi. Foça ‘da ise son 6 ayda yazlık ve arsa fiyatları pandemi etkisiyle yüzde 25 arttı.”

İzmir’de yüzde 20 fiyat artışı

Kovid göçü emlak fiyatlarını da artırdı. ProjEkspert Gayrimenkul Kurucusu Emel Akbaş İdikut şunları söyledi:

“En yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan Bodrum ve Antalya’da Ocak 2020 ve Ağustos 2020 arasında genel ortalamada yüzde 20’nin, yeni projelerde yüzde 40’ın üzerinde fiyat artışları yaşandı. İzmir’de fiyatlar, yıl başından itibaren genel ortalamada yüzde 17, yeni projelerde yüzde 20’nin üzerinde arttı. Bazı bölgelerdeki metrekare birim fiyatları İstanbul fiyatlarını geride bırakmış oldu.”