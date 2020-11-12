Kovid-19 salgınında e-ticaret uçuşa geçti

Kovid-19 pandemisiyle birlikte tüm dünyada tüketici harcamalarının durağanlaştığını, buna karşılık e-ticaret’in ciddi bir ivme kazandığını belirten Nielsen e-ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park ise, yeni normalde kazanmak için e-ticaret stratejilerinin tekrar şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.