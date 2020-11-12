12.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Kovid-19 salgınında e-ticaret uçuşa geçti
Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan “Nielsen’in verilerine göre, Türkiye’de pandemi öncesi dönemde de hızlı olan online sigara ve alkol hariç alışveriş büyümesi (FMCG), pandemi ve yeni normalde adeta uçuşa geçti. Pandemi öncesi yüzde 57 olan online FMCG büyümesi, Kovid-19 döneminde yüzde 159, yeni normalde ise yüzde 130 olarak gerçekleşti” dedi.
Kovid-19 pandemisiyle birlikte tüm dünyada tüketici harcamalarının durağanlaştığını, buna karşılık e-ticaret’in ciddi bir ivme kazandığını belirten Nielsen e-ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park ise, yeni normalde kazanmak için e-ticaret stratejilerinin tekrar şekillendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.