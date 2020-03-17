Kovid-19’a karşı dev önlem paketi yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, “En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır” ifadesini kullandı.

STK’larla görüşüldü

Albayrak, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu. Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurgulayan Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını bildirdi.

Albayrak, Kovid-19’un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de “sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal” olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve taleplerini aldıkları bilgisini verdi.

Hazır ve tedbirli

Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

“Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır.”

‘İstihdam korunmalı’

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) salgının toplum sağlığı yanında ülke ekonomilerini etkileyen boyutlarının da kendini hissettirdiğini açıkladı. TÜSİAD’ın açıklamasında şöyle denildi:

“Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor bir durumda bırakmıştır. Meselenin ekonomik boyutlarına karşı önlemlerin de hızla hayata geçirilmesi, daralma dönemini yeni geride bırakmış ekonomimizde toparlanmanın devam edebilmesi ve istihdamın korunması için önemlidir. Nitekim ilgili bakanlıklarımız tarafından bu yönde yapılmakta olan çalışmalara ve istişare süreçlerine katkı sunmaktayız. Yeni tip koronavirüs, insanlığı tehdit eden sorunlarla mücadelede uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin eksikliğini de maalesef göz önüne sermiştir. Devam eden ve artabilecek insani dramların üstesinden gelebilmek için uluslararası toplumun geniş iş birliği harekete geçirilmelidir. İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

‘Örnekler paylaşılmalı’

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız.”

‘Ödeme kolaylığı olmalı’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınından etkilenen işletmeler için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ettiklerini bildirdi. Baran, istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna işaret ederek, “Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz. Kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin talep halinde ötelenmesi de işletmelerimiz önemli bir destek olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BDDK, bankalar için tedbir alıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiği, söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

BDDK’dan yapılan açıklamada, son aylarda halk sağlığını dünya çapında tehdit eder hale gelen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyrinin tüm dünya tarafından dikkatle izlendiği vurgulandı.

Virüsün yayılımının yaratabileceği ekonomik ve finansal risklerin azaltılabilmesi için farklı ülkelerde, ilgili kuruluşlarca muhtelif tedbirler uygulandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, dünyada Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) direktifleri doğrultusunda yasal merciler tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Mart 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan Operasyonel Riskin Yönetimine İlişkin Rehber’e işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Rehber uyarınca, bankaların sürekli olarak faaliyetlerine devam edebilmesine ve ayrıca önemli iş kesintilerinin ortaya çıktığı dönemlerde maruz kalacakları kayıpları sınırlamaya yönelik bir iş sürekliliği planına sahip olmaları zorunludur. Bu çerçevede, ilgili mevzuat kapsamında bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planları kurumumuz tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, ihtiyatlı denetim yaklaşımı çerçevesinde bankalar tarafından rutin olarak hazırlanan iş sürekliliği planları kurumumuz tarafından tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.”