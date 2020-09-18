‘Kovid-19’a rağmen pozitif ayrıştık’

Pekcan, "Bu yıl sonu itibarıyla ve özellikle de 2021 yılında, dış pazarlarımızdaki koşulların da iyiye gitmesi beklentisiyle en etkin ve en hızlı toparlanma gerçekleştiren ülkeler arasında olacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birliği'nin (İDDMİB) İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni'ne videokonferans ile katıldı.



Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü’nün 1948 yılından bu yana dünya toplam ihracatına ilişkin verileri baz alındığında, Türkiye’nin ihracatının dünya ihracatı içindeki payının ilk defa Özel Ticaret Sistemi bazlı olarak binde 9.1, Genel Ticaret Sistemi bazlı olarak ise binde 9.6 ile en yüksek rakama ulaştığını söyledi.



Pekcan, "Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet destekleri gerekse diğer çalışmalarımızla her zaman ihracatçılarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzdeki tüm firmaları, Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.