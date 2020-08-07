07.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Koyun Adası’nın yarısı satılık
Marmara Koyun Adası satışa çıkarıldı. 1 milyon 700 bin metrekare yüzölçüme sahip olan Koyun Adası’nın 890 bin metrekarelik kısmı, Kuzeybatı Gayrimenkul tarafından satışa sunuldu. Satışa sunulan kısım için Kuzeybatı Gayrimenkul teklif toplarken ilginin yoğun olması halinde açık ihaleye dönülecek.
Kuzeybatı Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Ergin, “Türkiye’deki adaların birçoğu sit alanı ilan edilmiş durumda ve büyük bir çoğunluğun da imara açık olmadığı düşünüldüğünde Marmara Denizi’ndeki Koyun Adası’nda bir yatırımcı grubuna ait 890 bin metrekarelik kısmı hem yatırımcılar için hem geliştiriciler için bir fırsat” dedi.
Turizme uygun
Satışa çıkarılan kısmın yüzde 30’luk yapılaşma hakkı ile turizme uygun olduğunu belirten Ergin, “Askıdaki imar planı onaylanırsa yaklaşık 260 bin metrekarelik inşaat olacak” dedi.
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.