Koyun Adası’nın yarısı satılık

Kuzeybatı Gayrimenkul Genel Müdürü Murat Ergin, “Türkiye’deki adaların birçoğu sit alanı ilan edilmiş durumda ve büyük bir çoğunluğun da imara açık olmadığı düşünüldüğünde Marmara Denizi’ndeki Koyun Adası’nda bir yatırımcı grubuna ait 890 bin metrekarelik kısmı hem yatırımcılar için hem geliştiriciler için bir fırsat” dedi.



Turizme uygun



Satışa çıkarılan kısmın yüzde 30’luk yapılaşma hakkı ile turizme uygun olduğunu belirten Ergin, “Askıdaki imar planı onaylanırsa yaklaşık 260 bin metrekarelik inşaat olacak” dedi.