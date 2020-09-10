BİST1.1040.39EURO8.850.15USD7.46-0.31ALTIN466.92-0.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi borcundan dolayı takibe alınanların sayısı azaldı
    ABONE OL
    10.09.2020 - 15:22 | | AA

    Kredi borcundan dolayı takibe alınanların sayısı azaldı

    Bireysel kredi kartı veya kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 406 bin kişiye geriledi.

    Kredi borcundan dolayı takibe alınanların sayısı azaldı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2020 Raporu yayımlandı.

    Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ocak-temmuz döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 58 gerileyerek 406 bin kişi oldu. Bu gelişmede, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

    Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı de aynı dönemde yüzde 55 azalarak 236 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 63 azalarak 246 bin kişi oldu.

      Büyüklüğü ile dikkat çekiyor, 2 bin liraya alıcı buluyorTokat’ta, ağırlığı ve büyülüğü ile diğer cinslerine göre dikkat çeken velikan cinsi tavşan, 2 bin liradan alıcı buluyor.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Meis Adası'ndan sonra Yunanistan'dan yeni hamle! Karargaha dönüştürüldü

      Meis Adası'ndan sonra Yunanistan'dan yeni hamle! Karargaha dönüştürüldü

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

      Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

      Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

      Evlilik sitelerinde dolandırıcılık uyarısı! Utanıp şikayet etmiyorlar

      Evlilik sitelerinde dolandırıcılık uyarısı! Utanıp şikayet etmiyorlar

      Sıradaki Haber