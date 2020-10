Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kredi Nasıl Hesaplanır?

Kredi çekmek isteyen pek çok kişinin hesaplama noktasında kafası karışabilir. Ancak buna karşı günümüzde kolay hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Üstelik faize ve krediye bağlı olarak miktar açısından bankalar nezdinde doğru sonucu verebilen hesaplamalar bulunmaktadır.



Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Kredi hesaplaması bu iş konusunda tecrübeli ve uzman kişiler için dahi oldukça zor bir süreçtir. Zira süreç içerisinde aylık ödeme planı, her ay ödenmesi gereken kredi faizi ve vergi ile beraber kredi anapara ödemesi gibi hususlar süreç içerisinde yer alır. Bu unsurlar farklı şekillerde hesaplanır ve daha sonra bir araya getirilerek miktar ortaya çıkarılır. Böylece yapılan hesaplama ile beraber her ay ödenen taksit eşliğinde, anapara tutarı düştüğü için faiz oranı da yine her ay düşmektedir. O yüzden bunu matematiksel olarak bireysel kağıt kalemle hesaplamak pek mümkün değildir.



En Basit Yöntem ile Kredi Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntemle ve gerçeğe yakın şekilde kredi hesaplaması yapabilmek için, internetten faydalanmak mümkün. Zira internet üzerinde birçok farklı program bulunmaktadır. Bu program içerisinde çekilmesi gereken kredi miktarı ve türünü belirlemek suretiyle etkin hesaplama yapılabilmektedir.



Üstelik artık bu durum bankanın verdiği faize bağlı olarak otomatik hesaplama imkanı sağlamaktadır. Bu hesaplama neticesinde kişi ne kadar kredi çekmesi gerektiği ve aylık olarak ne kadar ödeme yapması gerektiğini öğrenebilir. Bu hesaplama içerisine üstelik kaç aylık çekileceğine dair bilgi girilerek, net olarak aylık ve toplam ödeme miktarı ortaya çıkarılabilmektedir.



Kredi Hesaplamasında Dikkat Edilmesi Gereken Maliyet Kalemleri



Kredi hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı maliyet kalemleri bulunuyor.



- Dosya masrafı

- Ferdi kaza ve hayat sigortası

- Konut sigortası

- İpotek masrafı

- Ekspertiz ücreti



Yukarıda verilen bütün bu maliyet kalemleri çekilecek olan krediye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.