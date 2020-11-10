Kredide % 12 pay

2020’nin ilk dokuz ayında devreye aldıkları kampanyalarla bireysel müşteriden KOBİ’lere ve ticari müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Üstünsalih, şunları söyledi:



“Toplam nakdi kredilerimiz bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne sırası ile yüzde 11.3 ve yüzde 49.7 artışla 411 milyar TL’yi aştı. Söz konusu büyüme oranlarımız sektör ortalamalarının üzerindedir. Böylece nakdi kredilerdeki pazar payımız 2019 yılsonundaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 12 seviyesine; toplam aktiflerdeki pazar payımız ise yüzde 9’dan yüzde 11 seviyesine çıkmıştır.”



Üstünsalih, “Ana fonlama kalemimiz olan toplam mevduatlarımız, bir önceki çeyreğe göre ve yılbaşından bugüne yüzde 17.4 ve yüzde 56.7 artışla 394 milyar TL’ye ulaştı. Mevduatta büyümemiz sektör ortalamalarının üzerindedir. Böylece toplam mevduatlardaki pazar payımız 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 9.8’den yüzde 11.4 seviyesine yükselmiştir” dedi.