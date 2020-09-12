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    HaberlerEkonomi Haberleri Kredilerin yüzde 8’i konuta
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    12.09.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Kredilerin yüzde 8’i konuta

    Geçtiğimiz temmuzda verilen konut kredileri, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, 3.5 trilyon liralık toplam nakdi kredinin içinde 269 milyar liraya yükseldi ve yüzde 7.9’luk orana sahip oldu.

    Kredilerin yüzde 8’i konuta
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Kartın payı düştü

    Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bankaların kullandırdığı kredilerde, vatandaşların ihtiyacı için verilen bireysel krediler, üretim sektörlerini geride bırakarak nakdi krediler arasında yüzde 22.5’lik oranıyla ilk sırada yer aldı.

    Geçtiğimiz temmuzda verilen konut kredileri, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 45 artarken, 3.5 trilyon liralık toplam nakdi kredinin içinde 269 milyar liraya yükseldi ve yüzde 7.9’luk orana sahip oldu.

    Otomobil kredileri de geçen yıla göre yüzde 50 arttı.

    Bireysel kredilerin yüzde 47’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

    Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1.6 puan düşerek yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşti. Reel sektörde en çok kredi kullanan sektörler arasında ticaret ve oto servisleri dikkat çekti. Krediler içinde bireysel kredi kartlarının payı ise geçen seneye göre düştü. Nakdi kredilerde bireysel ihtiyaç kredilerinin oranı, temmuzda geçen seneye göre 2 puan artarak yüzde 10.7’ye yükseldi.

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