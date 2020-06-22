Krom Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Metalik bir görünüme sahip olan krom aynı zamanda gümüş gibi parlak bir yapıya sahiptir. Diğer taraftan sert bir metal olmasına rağmen kolay kırılma yapısı bulunur. Pek çok farklı alanda kullanım açısından büyük bir öneme sahip olan elementlerden biridir.



Krom Özellikleri



Krom 118 element arasında 24. sırada bulunmaktadır. Simgesi cr olarak bilinen krom, dünya çapında oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan önemli elementler içerisinde yer alır. Erime noktası 1907 santigrat derece olan krom, 2673 santigrat derecede ise kaynamaktadır. Ekonomik açıdan üretildiği tek mineral ise kromit olarak öne çıkıyor. Krom cevherinin diğer yandan kimyasal bileşimi sanayi alanındaki kullanım şeklini belirleyen önemli bir unsurdur.



Özellikle paslanmaz çelik yapımı konusunda büyük öneme sahip olan bir element olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda çeliğe sertlik kazandıran bir yapısı bulunmasının yanı sıra, kırılma ya da darbelere karşı oldukça güçlü bir direnç oluşturur. Uzun ömürlü kullanım potansiyeli ile beraber dünya çapında pek çok sektör için vazgeçilmez elementlerden biridir. Diğer yandan oksitlenme ve aşınmaya karşı da önemli bir koruma potansiyel oluşturuyor. Bu gibi özellikleri nedeniyle kromun günümüzde en çok kullanılan elementler arasında geldiğini söylemek mümkün.



Krom Hangi Alanlarda Kullanılır?



Kullanım açısından krom oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Özellikle uzun ömürlü kullanımı, dayanıklı olması ve darbelere karşı gösterdiği direnç oluşturması önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



- Metalurji alanında

- Kimya alanında

- Refrakter, (ateşe dayanıklı değişik malzemeler)

- Döküm sanayisi

- Otomotiv sektörü

- Mutfak ve banyo metalleri



Bu gibi pek çok değişik sektörde krom en önemli metaller içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda krom çeşitli alaşımlar ile beraber mermi, denizaltı, top, uçak, gemi ve farklı silahlar için destek amaçlı değerlendirilen önemli bir elementtir. Böylece bu alanlarda oksitlenme ve aşınmayı engelleyerek uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor.