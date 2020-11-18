Kruvaziyerde ikinci Akdeniz hamlesi

Taranto Kruvaziyer Limanı, GPH’nin bir hafta içinde Akdeniz’deki ikinci stratejik adımı oldu. Şirket geçtiğimiz günlerde de ortağı Balearia Group’un Valencia Kruvaziyer Limanı’nda imtiyaz sözleşmesi hakkı kazandığını, limanın kruvaziyer operasyonlarını kendilerinin işleteceğini açıklamıştı.

21 limana çıkacak

GPH CEO’su Emre Sayın, Akdeniz’deki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Bir hafta içinde Akdeniz’de ikinci stratejik adımı attıklarını anlatan Sayın, “Taranto ve Valencia limanları için anlaşmaların gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İki limanı da portföyümüze kattığımızda toplam 21 kruvaziyer limanını işletiyor olacağız. Stratejimiz doğrultusunda kruvaziyer odağımız daha da arttı” dedi.