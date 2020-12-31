31.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Küçük işletmeler dijitale hızlı girdi
Pandemi koşulları, küçük işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırdı. Armut.com, 2020 yılı boyunca kullanıcılarından aldığı talepleri inceleyerek bu yılın hizmet trendlerini ortaya koydu. Buna göre online eğitim, web sitesi tasarımı ve sosyal medya yönetimi yılın en dikkat çekici hizmetleri olurken dezenfeksiyon, online ders, online psikolog, tamirat, cam balon ve sineklik yaptırma taleplerinde rekor artışlar yaşandı.
Salgının etkisiyle iş yapma şekillerinde ciddi değişimler yaşanan küçük işletmelerin dijital dünyaya hızlı bir giriş yaptığı görüldü.
Web sitesi tasarımı talepleri, önceki yıla oranla yüzde 45 büyürken, bu yıl ön plana çıkan kategoriler arasında instagram hizmetleri, sosyal medya post tasarımı, sosyal medya danışmanlığı ve eğitimi gibi hizmetler yer aldı. Mobil uygulama geliştirme talepleri ise 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 117 oranında arttı. Bu trendler küçük işletmelerin dijital kanallardan müşteri kazanmaya yöneldiklerini gösterdi.