Küçük işletmeler dijitale hızlı girdi

Salgının etkisiyle iş yapma şekillerinde ciddi değişimler yaşanan küçük işletmelerin dijital dünyaya hızlı bir giriş yaptığı görüldü.

Web sitesi tasarımı talepleri, önceki yıla oranla yüzde 45 büyürken, bu yıl ön plana çıkan kategoriler arasında instagram hizmetleri, sosyal medya post tasarımı, sosyal medya danışmanlığı ve eğitimi gibi hizmetler yer aldı. Mobil uygulama geliştirme talepleri ise 2019 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 117 oranında arttı. Bu trendler küçük işletmelerin dijital kanallardan müşteri kazanmaya yöneldiklerini gösterdi.