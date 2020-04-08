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    HaberlerEkonomi Haberleri Kudlow: Ekonomiyi birkaç hafta içinde açmayı umuyoruz
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    08.04.2020 - 09:00 | | DHA

    Kudlow: Ekonomiyi birkaç hafta içinde açmayı umuyoruz

    Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ABD yönetiminin ekonomiyi birkaç hafta içinde yeniden başlatmayı umduğunu söyledi.

    Kudlow: Ekonomiyi birkaç hafta içinde açmayı umuyoruz

    Kudlow, bu amaçla ön çalışmaların da içeriye dönük olarak planlanmaya başladığını açıkladı.

    Fox News'a konuşan Kudlow, ABD Başkanı donald Trump'ın, ekonomiyi mümkün olduğunca önce yeniden başlatmayı istediğini söyledi, ancak bu konunun coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

    Pandemi bağlamında ABD'nin, bazı parametreler bazında bazı yavaşlama belirtileri yaşamaya başladığının altını çizen Kudlow, buradan hareketle, mağazalar, restaurantlar ve diğer benzeri işletmelerin kısa sürede çalışmaya başlayabileceğini belirtti.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de, küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek için 3,000 bankanın görev üstlendiğine işaret ederek, gereksinim duymaları durumunda, bu işletmeler için Kongre'den ek kaynak isteyeceklerini söyledi.

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